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مشروع الشارع التجاري يشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 في الرياض

11/11/2024 9:01:05 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلن الشارع التجاري، أحد أضخم المشروعات متعددة الاستخدامات في قطر الذي تملكه شركة الديار القطرية، عن مشاركته في فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2024 في الرياض في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم، بالعاصمة السعودية، جناح: H5.E80.

ويقع الشارع التجاري على بعد 80 دقيقة فقط من الحدود السعودية، ما يجعله نقطة جذب رئيسية للمستثمرين السعوديين والدوليين، مدعومًا بمزايا متعددة منها موقعه الاستراتيجي وعروضه الحصرية.

يمتد الشارع التجاري بطول 8.5 كيلومترًا، ويقدم مشروعًا متكاملًا للتطوير العقاري يتألف من 5 مبانٍ رئيسية لكل منها تصميم فريد هي؛ جيرة، صفوى، جود، أركان، وساير، تلبي كافة الاحتياجات التجارية ومختلف أنماط الحياة العصرية. يجمع الشارع التجاري بين مساحات البيع بالتجزئة والمكاتب والوحدات السكنية في بيئة مجتمعية نابضة بالحيوية. يوفر الشارع التجاري سهولة الوصول إلى كل أنحاء قطر مشكلاً موقعًا مثاليًا للأعمال التجارية والنشاطات الترفيهية بفضل اتصاله السلس بالمناطق الرئيسية في الدوحة، حيث يتقاطع مع ثلاثة شوارع رئيسية هي شارع 22 فبراير، ومحور صباح الأحمد، و”طريق المنطقة الصناعية”، كما يربط الموقع بين مناطق مهمة مثل أم السنيم، عين خالد، أبو هامور، روضة الخيل، والمنطقة الصناعية..

وضمن مشاركته بمعرض سيتي سكيب العالمي 2024 بالرياض، سيقدم الشارع التجاري عروض حصرية للمشاركين في المعرض، من أبرزها، فترة سماح لمدة 6 أشهر لمستأجري المكاتب، وفترة سماح مدتها 9 أشهر لمستأجري صالات العرض، مؤكدًا بذلك التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم شروط تأجير مرنة تعزّز النمو المستدام للأعمال التجارية.

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