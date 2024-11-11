مشروع الشارع التجاري يشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 في الرياض

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلن الشارع التجاري، أحد أضخم المشروعات متعددة الاستخدامات في قطر الذي تملكه شركة الديار القطرية، عن مشاركته في فعاليات معرض
سيتي سكيب العالمي 2024 في الرياض في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم، بالعاصمة السعودية، جناح: H5.E80.
ويقع الشارع التجاري على بعد 80 دقيقة فقط من الحدود السعودية، ما يجعله نقطة جذب رئيسية للمستثمرين السعوديين والدوليين، مدعومًا بمزايا متعددة منها موقعه الاستراتيجي وعروضه الحصرية.
يمتد الشارع التجاري بطول 8.5 كيلومترًا، ويقدم مشروعًا متكاملًا للتطوير العقاري يتألف من 5 مبانٍ رئيسية لكل منها تصميم فريد هي؛ جيرة، صفوى، جود، أركان، وساير، تلبي كافة الاحتياجات التجارية ومختلف أنماط الحياة العصرية. يجمع الشارع التجاري بين مساحات البيع بالتجزئة والمكاتب والوحدات السكنية في بيئة مجتمعية نابضة بالحيوية. يوفر الشارع التجاري سهولة الوصول إلى كل أنحاء قطر مشكلاً موقعًا مثاليًا للأعمال التجارية والنشاطات الترفيهية بفضل اتصاله السلس بالمناطق الرئيسية في الدوحة، حيث يتقاطع مع ثلاثة شوارع رئيسية هي شارع 22 فبراير، ومحور صباح الأحمد، و”طريق المنطقة الصناعية”، كما يربط الموقع بين مناطق مهمة مثل أم السنيم، عين خالد، أبو هامور، روضة الخيل، والمنطقة الصناعية..
وضمن مشاركته بمعرض سيتي سكيب العالمي 2024 بالرياض، سيقدم الشارع التجاري عروض حصرية للمشاركين في المعرض، من أبرزها، فترة سماح لمدة 6 أشهر لمستأجري المكاتب، وفترة سماح مدتها 9 أشهر لمستأجري صالات العرض، مؤكدًا بذلك التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم شروط تأجير مرنة تعزّز النمو المستدام للأعمال التجارية.
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