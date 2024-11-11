قوات الاحتلال تقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة، وتمركزت في محيط المدخل الشرقي "منطقة المفتاح"، واعتلت بعض أسطح المنازل وحولتها لنقاط عسكرية.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بعد منتصف ليلة أمس، وداهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين.
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