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قوات الاحتلال تقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم

11/11/2024 7:09:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة، وتمركزت في محيط المدخل الشرقي "منطقة المفتاح"، واعتلت بعض أسطح المنازل وحولتها لنقاط عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بعد منتصف ليلة أمس، وداهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين.

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