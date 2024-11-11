نتنياهو : يوفد وزير الشؤون الاستراتيجية لادارة ترامب لبحث ضم الضفة والاستيطان

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / قالت وسائل الإعلام الاسرائيلية ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين بعث بوزير الشؤون الاستراتيجية على راس وفد اسرائيلي الىالولايات المتحدة الامريكية لعقد مباحثات مع اركان ادارةلمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها ضم الضفة الغربية“لاسرائيل”.

وبحسب الإعلام الاسرائيلي فان نتنياهو ومحيطه يشعرون خلال الأيام الأخيرة بالتفاؤل والهدوء، بعد فوز

دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

وقالت المصادر العبرية ان مسؤولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية بدأوا بوضع خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة ، وإلغاء العقوبات على المستوطنين التي فرضتها ادارة الرئيس الحالي جو بايدين.



