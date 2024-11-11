نتنياهو : يوفد وزير الشؤون الاستراتيجية لادارة ترامب لبحث ضم الضفة والاستيطان

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / قالت وسائل الإعلام الاسرائيلية ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
بعث بوزير الشؤون الاستراتيجية على راس وفد اسرائيلي الى
الولايات المتحدة الامريكية لعقد مباحثات مع اركان ادارة ترامب
لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها ضم الضفة الغربية“لاسرائيل”.
وبحسب الإعلام الاسرائيلي فان نتنياهو ومحيطه يشعرون خلال الأيام الأخيرة بالتفاؤل والهدوء، بعد فوز
دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.
وقالت المصادر العبرية ان مسؤولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية بدأوا بوضع خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة ، وإلغاء العقوبات على المستوطنين التي فرضتها ادارة الرئيس الحالي جو بايدين.
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