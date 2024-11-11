الاحتلال يهدم مسجدا ومنزلا قرب جبع شرق القدس

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مسجدا وعدة منشآت في تجمع عرب العراعرة قرب بلدة جبع شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الجرافات هدمت المسجد ومنزلا مهجورا، ومضافة، وحظائر أغنام.

وأوضح المواطن ناجح عراعرة، أن قوات الاحتلال هدمت 5 حظائر أغنام، ومنزلا مهجورا منذ الستينيات.

وأضاف، أن التجمع البدوي تعيش فيه أكثر من 80 عائلة من عرب الجهالين، وأن الاحتلال وضعت علامات باللون الأحمر على عدة منشآت فيما يبدو تمهيدا لهدمها.