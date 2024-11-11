الاحتلال يهدم مسجدا ومنزلا قرب جبع شرق القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مسجدا وعدة منشآت في تجمع عرب العراعرة قرب بلدة جبع شرق القدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن الجرافات هدمت المسجد ومنزلا مهجورا، ومضافة، وحظائر أغنام.
وأوضح المواطن ناجح عراعرة، أن قوات الاحتلال هدمت 5 حظائر أغنام، ومنزلا مهجورا منذ الستينيات.
وأضاف، أن التجمع البدوي تعيش فيه أكثر من 80 عائلة من عرب الجهالين، وأن الاحتلال وضعت علامات باللون الأحمر على عدة منشآت فيما يبدو تمهيدا لهدمها.
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