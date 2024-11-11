الخليل تحيي الذكرى العشرين لاستشهاد ياسر عرفات بفعالية مركزية ومعرض للصور

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - نظمت مديرية والتعليم في مدينة الخليل، اليوم الاثنين الفعالية المركزية لإحياء الذكرى العشرين لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، بمدرسة عثمان بن عفان الأساسية للبنين، بالإضافة إلى افتتاح صور خاص بهذه الذكرى في الخليل.

وشهدت الفعالية حضورًا رسميًا وجماهيريًا، حيث شارك فيها المدير العام للتربية والتعليم في الخليل عاطف الجمل، ورئيس بلدية تفوح أحمد خمايسة، وممثلون عن الأجهزة الأمنية، وأعضاء من المجتمع المحلي ومجلس أولياء الأمور.

بدأت الفعالية بقراءة الفاتحة على روح الشهيد ياسر عرفات، والسلام الوطني الفلسطيني، تبعها كلمة مدير مدرسة عثمان بن عفان أحمد ارزيقات، الذي أشاد بإسهامات الرئيس الراحل في ترسيخ الروح النضالية، وبناء الهوية الفلسطينية لتحقيق المشروع الوطني.

وأكد الجمل دور عرفات في تعزيز الوحدة الوطنية، ودعم قضية الشعب الفلسطيني على المستويين الدولي والمحلي.

وفي كلمة رئيس بلدية تفوح أحمد خمايسة، أشار إلى أن الرئيس عرفات قاد الكفاح الفلسطيني، ووضع القضية الفلسطينية في قلب اهتمامات العالم، داعيًا إلى مواصلة النضال الذي انطلق به الرئيس عرفات.

وتضمنت الفعالية أيضًا عرضًا كشفيًا وقصائد وطنية وأهازيج شعبية، جسدت عمق الانتماء للقضية الفلسطينية وإرث الشهيد أبو عمار.

وفي جامعة الخليل، افتتح محافظ الخليل خالد دودين معرض صور يوثق مسيرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والأمنية، وأسرى محررين.

واحتوى المعرض على صور توثق مراحل النضال للرئيس الراحل، واستعرض مسيرته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحلمه في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وقال المحافظ دودين، إن هذا المعرض يأتي وفاءً للرئيس عرفات الذي كرس حياته للدفاع عن حقوق شعبه، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرة النضال والصمود حتى تحقيق الحرية والاستقلال، على خطا الشهيد أبو عمار.