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غزة: الاحتلال يُصعّد استهدافه للمستشفيات والمنازل واستشهاد وجرح عشرات المواطنين

11/11/2024 7:09:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، هجماتها وعدوانها على مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفة المستشفيات والمنازل والمرافق الصحية والمدنية بشكل مباشر، في يوم دامٍ ارتفع فيه عدد الشهداء والجرحى بشكل متسارع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد محمد زاهر مقداد ظهر اليوم، إثر إصابته بطلقة نارية في الصدر من طائرة مسيّرة قرب مستشفى العودة، في تطور خطير لاستهداف المدنيين في محيط المستشفيات.

وفي غرب مخيم النصيرات، تعرض منزل المواطن شهاب أبو دلال لقصف مدفعي أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

في السياق ذاته، استهدفت طائرات الاحتلال قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من الطواقم الطبية العاملة هناك، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف مبنى مستشفى العودة في النصيرات، ما عرّض حياة المرضى والعاملين للخطر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر طبية استشهاد ثمانية مواطنين في مخيم النصيرات منذ ساعات الصباح، مع اشتداد القصف وتكثيف الهجمات على المنطقة التي تقع وسط القطاع.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء حتى الآن نحو 43,603 شهداء، وأكثر من 102,929 مصابًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال. كما تتواصل الجهود لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض رغم الصعوبات الكبيرة، حيث ما زال الآلاف محاصرين في أماكن لا يمكن الوصول إليها بفعل الدمار المتواصل.

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