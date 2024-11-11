الغارات الجوية الإسرائيلية على شمال غزة تسفر عن مقتل ما لا يقل عن 51 مدنيًا

(MENAFN
) أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على شمال غزة، خاصة في منطقة جباليا البلد، عن مقتل ما لا يقل عن 51 مدنيًا، بينهم 13 طفلًا، إثر عدة هجمات استهدفت مناطق سكنية في القطاع المحاصر, وأفادت الدفاع المدني في غزة بتدمير واسع النطاق، حيث تم هدم العديد من المنازل واستخراج العديد من الجثث، بما في ذلك جثث الأطفال، من تحت الأنقاض, ولا يزال عدد كبير من الأشخاص عالقين تحت الركام، ولا توجد وسيلة لاستخراجهم, جاءت هذه الغارات بعد غارة إسرائيلية سابقة على حي الصبرا في مدينة غزة، أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين, في الوقت نفسه، تعززت الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث أصبح محور نتساريم نقطة تمركز رئيسية للقوات الإسرائيلية، وتم إنشاء منشآت عسكرية ثابتة لضمان وجود دائم, وأفاد تقرير للأمم المتحدة أن حوالي 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024 كانوا من النساء والأطفال.
وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذت القوات الإسرائيلية عدة حملات دهم في مدن ومخيمات اللاجئين، بما في ذلك مخيم عسكر للاجئين قرب نابلس ومدينة قلقيلية, واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في البلدة القديمة بنابلس، حيث استخدم المقاومون المتفجرات لاستهداف القوات الإسرائيلية, تأتي هذه المواجهات كجزء من العنف المستمر مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية عبر الأراضي الفلسطينية.
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