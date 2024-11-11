Monday, 11 November 2024 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع جنوب شرق بيت لحم

11/11/2024 5:10:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم 11-11-2024 وفا- اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن المواجهات تركزت على المدخل الشمالي للبلدة في محيط المدارس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، دون يبلغ عن إصابات.

MENAFN11112024000205011050ID1108871521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث