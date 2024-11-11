اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع جنوب شرق بيت لحم
التاريخ
11/11/2024 5:10:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم 11-11-2024 وفا- اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن المواجهات تركزت على المدخل الشمالي للبلدة في محيط المدارس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، دون يبلغ عن إصابات.
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