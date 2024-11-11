الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الإثنين، 20 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله والبيرة، وقلقيلية، ونابلس، والقدس، فيما تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات التحقيق الميداني، إضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحقّ وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتّدمير في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألف و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

وأضاف أنّ الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها.