شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

أجزاء من بيت لحم وتشمل: حرملة ، المستشفى العسكري – حرملة ، أبو نجيم ، خربة الدير ، تقوع اللوزية ، الجبل الأبيض ، تقوع الأرزة.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.