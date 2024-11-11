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الاحتلال يصيب شابا ويعتقل شابين خلال مواجهات في مخيم الجلزون

11/11/2024 5:10:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على شاب، واعتقلت شابين ، اليوم الإثنين، في اقتحام لمخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، واعتقلت الشابين مالك حطاب (18 عاما)، ومعتز الرمحي (29 عاما) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام الجلزون، واعتدت بالضرب على المواطن يوسف حطاب دون معلومات عن وضعه الصحي.

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