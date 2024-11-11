غارات على لبنان وحزب الله يتصدى لتوغلات إسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - واصل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، العدوان العسكري الواسع على لبنان لليوم الـ50 على التوالي، وذلك تزامنا مع عمليات قصف
مكثفة وغارات لا سيما في جنوبي وشرقي لبنان، في وقت واصل حزب الله شن هجمات صاروخية على مواقع وبلدات إسرائيلية.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن الاعتداءات الإسرائيلية استمرت طيلة الليلة الماضية وحتى صباح الإثنين، على قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
وأغار الطيران الإسرائيلي، على بلدات: البرغلية، وحي عين التوتة بين بلدتي برج رحال والعباسية، ومدخل طير دبا، والرمادية، والجميجمة، والشهابية، وباتولية، وبرج قلاوية.
وأطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة اتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطير حرفا والضهيرة وعيتا الشعب.
وذكرت الوكالة الرسمية، أن قوات إسرائيلية حاولت التسلل للأراضي اللبنانية من أكثر من موقع في القطاعين الغربي والأوسط. مؤكدة: "دكت المقاومة الإسلامية صباح اليوم، تجمعات العدو في محور رامية، القوزح، عيتا الشعب وحققت إصابات مباشرة".
وأعلن حزب الله، خلال بلاغ عسكري عن تنفيذ 27 عملية تصدي لمحاولات تقدم للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وضد مواقع وقواعد انتشار الجيش الإسرائيلي عند المناطق الحدودية، كما طالت الهجمات بلدات بالجليل الأعلى والغربي وفي العمق الإسرائيلي.
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