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غارات على لبنان وحزب الله يتصدى لتوغلات إسرائيلية

11/11/2024 5:10:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - واصل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، العدوان العسكري الواسع على لبنان لليوم الـ50 على التوالي، وذلك تزامنا مع عمليات قصف مكثفة وغارات لا سيما في جنوبي وشرقي لبنان، في وقت واصل حزب الله شن هجمات صاروخية على مواقع وبلدات إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن الاعتداءات الإسرائيلية استمرت طيلة الليلة الماضية وحتى صباح الإثنين، على قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وأغار الطيران الإسرائيلي، على بلدات: البرغلية، وحي عين التوتة بين بلدتي برج رحال والعباسية، ومدخل طير دبا، والرمادية، والجميجمة، والشهابية، وباتولية، وبرج قلاوية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة اتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطير حرفا والضهيرة وعيتا الشعب.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن قوات إسرائيلية حاولت التسلل للأراضي اللبنانية من أكثر من موقع في القطاعين الغربي والأوسط. مؤكدة: "دكت المقاومة الإسلامية صباح اليوم، تجمعات العدو في محور رامية، القوزح، عيتا الشعب وحققت إصابات مباشرة".

وأعلن حزب الله، خلال بلاغ عسكري عن تنفيذ 27 عملية تصدي لمحاولات تقدم للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وضد مواقع وقواعد انتشار الجيش الإسرائيلي عند المناطق الحدودية، كما طالت الهجمات بلدات بالجليل الأعلى والغربي وفي العمق الإسرائيلي.

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