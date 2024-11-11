تحليق في رواية رؤوس هشة

MENAFN - Amman Net) دلال عبد الغني كاتبة مقيمة في السويد منذ عقود من الزمن، فلسطينية الجذور من بلدة سلواد الضاربة العمق بالتاريخ، وعن دار ديوان العرب للنشر والتوزيع/ بور سعيد/ مصر صدرت روايتها "رؤوس هشة على حافة الإنكسار" بغلاف باللون الأسود يتخلله البرتقالي يظهر ثلاثة وجوه حائرة معبرة عن محتوى الكتاب، والغلاف الأخير فقرات عن الكتاب للكاتب صالح عبد الخالق في 208 صفحة من القطع المتوسط، وأهدت الكتاب: "إلى كل ما يحرك التفكير نحو المستقبل، إلى أحب الناس بناتي، أبنائي، أحفادي، إلى روح من علمتني الحب.. أمي"، ومقدمة قصيرة تعبر عن بعض من شخوص الرواية، وتعتبر الرواية من أنواع السرد النثري ولها جمالها الخاص وإن كانت تعتبر حديثة العهد نسبيا، وعرفت في المنطقة العربية في القرن الماضي وما سبقها في المنطقة العربية هو القص والحكايات والشعر بشكل خاص،لكل رواية بداية ولحظة التأزم والنهاية، وهنا نلاحظ أن الروائية بدأت الرواية على شكل صدمة باغتصاب "هيلينا"، وتتالى التأزم بتواتر مرتفع حتى وصل الذروة قبل أن تبدأ الاحداث بالتكشف ونسج النهاية.

الرواية مكتوبة بأسلوب سلس وشيق يشد القارئ ولا يشعره بالملل خلال القراءة، وواضح لمن يقرأها أنها موجهة بشكل خاص لمن اختاروا الهجرة والاقامة في الدول الأجنبية بمحض اختيارهم، فوجدوا أنفسهم في صراع بين ما اعتادوا عليه في حياتهم السابقة وبين قوانين لم يألفوها في مقر الاقامة الجديد، فخلق هذا الصراع أوجه مختلفة للمهاجرين ومنها التعايش وتفهم أن لكل بلد قوانينها الخاصة بها، أو الرفض سواء كان رفضا ايجابيا بمناقشة هذه القوانين ومحاولة الابتعاد عنها أو سلبيا يأخذ طابع العنف والتخريب.

مسرح الرواية يبدأ من ملعب "الفارنسفالن" حيث فتاة جميلة يشاهدها وحش بشري فيغتصبها ويمارس معها الجنس بشكل شاذ ومن ثم طبيعي، وهي صامتة ورائحة الخمر تفوح منها مما يجعلها في حالة اللاوعي وما يجري هو عملية اغتصاب قذرة، وهي ليست المرة الأولى والتي اعتبرها انتصار في معاركه، والضحية بعد ذلك تتصور معه بهاتفها وتكتب على هاتفه رقم هاتفها قبل أن يغادرها، فهل من يمارس الاغتصاب يترك صورته مع المغتصبة؟

أساس الرواية هو أسرة مكونة من الأب علي والأم مريم والابن شروان والإبنة شيرين، وهي أسرة رب البيت فيها منحرف ومهتز في وطنه السابق منذ بلغ الثانية عشرة وهجرة والده وترك زوجته لخدمة أهله في القرية، ومؤسف تحديد انها أسرة فلسطينية رغم أن الرواية موجهة للمهاجرين العرب وليس الفلسطينيين تحديدا، ورب البيت يقول عن شعبه الفلسطيني: "ماذا يريد هذا الشعب؟ أما آن له أن ينسى وطنه ليعيش حياته!"، وكان الاختيار لهذه الأسرة لتكون أنموذجا للانفصام في التعايش بين الماضي والمتوارث وبين الجديد من قوانين في السويد، فالأب منحرف منذ الطفولة وتسكنه العقد النفسية فيفرغها على أسرته وعلى المجتمع الجديد الذي يمنح الحقوق للزوجة والأبنة، ويصر على وصف البلد الجديد ببلاد الكفر ويعزو سلوكهم لتناولهم لحم الخنزير وهذا لا أساس علمي له، الا اذا كان الهدف اثبات جهل علي كما جهله بالدين الاسلامي الذي يدعي إيمانه به.

وهو من اختار دولة السويد ولم يجبره أحد على الهجرة اليها، والأم مغتصبة من الزوج الذي لا يكف عن الاساءة لزوجته حتى أمام معلمتها وتزوجت وعمرها اربعة عشر عاما ودرست الصفوف الابتدائية في المدرسة قبل الزواج، والابن منحرف بتأثير توجيهات الأب لمراقبة اخته ويتحول إلى مدمن مخدرات والفحوصات أثبتت أنه يعاني من انفصام شخصية، والأب يكابر ويرفض ذلك حتى أصبح الصبي خطرا على نفسه وعلى من حوله فتم تطبيق القانون عليه ووضع تحت إشراف الشؤون الاجتماعية، والابنة تنتمي بالسر لحزب البيئة وأفكار جماعة الخُضر وتؤمن بأفكار كونفوشيوس، وتتعرض دوما للاهانة من شقيقها ورفض أفكارها من والدها واجبارها على الحجاب مبكرا، وأصبحت تعيش بين تناقض رغبتها بالحياة الجديدة وبين الماضي الذي يصر والدها عليه، ولكن اليس فرار الابنة وهي عربية ومسلمة وقرارها الزواج وهي ابنة 16 عام أي دون السن القانوني وفي مرحلة المراهقة يعتبر مخالفاً للمنطق؟ علما انها وبعيدا عن قسوة ابيها تربت على حنان الأم ومحبتها وتربيتها الصحيحة.

نلاحظ في الرواية أن المكان بعموميته كان السويد ولكن دون تحديد المدينة وفقط جرت الاشارة لموقعين لا غير في أحد المدن وهما حديقة "فانسفالين" مكان الاغتصاب

وبحيرة "ستراند بيوركن"، وإن كانت الأحداث يمكن أن تكون في أي مدينة أو بقعة في السويد حيث يتواجد المهاجرون العرب، أما الزمان فلم يتم تحديده بدقة وإن كان يمكن الاستنتاج انه بعد عام 1999 وهو تاريخ اقرار قانون حماية ورعاية اليافعين القُصر، علما أن المكان والزمان من أسس الفن السردي الروائي.

نجد أن الروائية أجادت استخدام الشخصية الرئيسة حيث مريم راوية الرواية، ولينا تكون الشخصية الثانوية الأساس في الرواية، ونلاحظ أنه لم يكن هناك زج لشخصيات دون دور مرسوم بالرواية، وإن كان زج الطفل أحمد ووالده ووالدته كأنموذج آخر بنفس السوء للولد ونفس السلوك لأبيه واستيعاب الحدث من الأم في الفصل 28 ولم يشر له سابقا أو لاحقا، كان أشبه بالحشو فهو منفصل عن سياق الرواية ولو جرى حذفه لما أثر على السرد الروائي والفكرة، مما جعل الحبكة القصصية يسودها تداخل في بعض النواحي، ونلاحظ أيضا سيطرة الحس الخطابي في بعض الأحاديث وخاصة من مريم فأصبح سردا خطابيا وليس روائيا، أما الحوار بين الشخوص وكان جيداً مع الحوار الداخلي "المناجاة"، وإن تداخلت شخصية الكاتبة وأراؤها في بعض الأحيان مع شخصيات الرواية وهذا كان يجب الانتباه له.

الكاتبة اهتمت بالأبعاد الاجتماعية وخاصة موضوع التكيف بين الماضي وبين قوانين بلد غربي، وهو تصادم في الثقافات المختلفة، فالعقدة الأساسية عند بعض المهاجرين اختلاف الثقافات والوعي في كيفية تربية الأبناء، فما الذي يلزمهم بالهجرة والبقاء في"بلاد الكفار" كما يسمونها؟ واهتمت بالخلفيات النفسية لكل شخوص الرواية تقريبا والعوامل التي بنت شخصياتهم وسلوكهم وخاصة علي ومريم والتأثير النفسي الذي سبب الانفصام لدى شروان وإن كان المجتمع الجديد هو ما أثر على سلوك الابنة، لكن لم تفصل التأثيرات النفسية وأساسها على هيلينا والتي تراجع طبيب نفسي بحيث أنها استسلمت بالكامل للاغتصاب، وفقط اشارت انها كانت تحتاج الحنان كونها تعاني من متلازمة داون.

ونلاحظ في الرواية حوار راق بين مريم ومدرستها "لينا" السويدية، فهل امرأة لم تكمل دراستها بالمدرسة وتزوجت طفلة، هل ستكون بهذا المستوى من الوعي والثقافة حتى أنها تقرأ لدستوفسكي؟ وتعمل مترجمة أيضا. وفي نفس الوقت تكون بهذه السلبية أيضا أمام زوجها؟ حتى أن هذا الخنوع والضعف يصبح مجال لتساؤل ابنتها عن أسبابه، ويلاحظ في ص 97 ورود عبارة: "كانت تهمه شروان تهديد اخته على خلفيه القتل من اجل الشرف"، ولكن لا يوجد في أوروبا تعبير وقانون التهديد على القتل من أجل الشرف، بل التهديد بالقتل فقط وهذا البند لا نراه إلا في قوانين بعض الدول العربية واعتباره من الأسباب المخففة للعقوبة.

ومما يلفت النظر في الرواية أنها تبدأ بعبارة "يا الله" حين يرى الوحش البشري الفتاة الشقراء "هيلينا" وهي ممن يعانون من حالة مرضية "متلازمة داون"، فهي تعاني "من ضعف قدرتها على تقدير الزمان"، وبعد الاغتصاب تتصور معه "سيلفي" وتسجل له رقم هاتفها، وحين يتركها وتصحو على نفسها تتصل بأختها "لينا" وتخبرها بما جرى وأن الغريب اغتصبها ولم يؤذها، فتتصل لينا فورا بالشرطة، والغريب ومن غير المنطقي أن الشرطة تحقق مع هيلينا وكأنها انسانة واعية وليست مريضة بمتلازمة داون، فتسألها الشرطة ان جرى تهديدها بالسلاح وحين تنفي يقول المحقق: "هل يعني ذلك أن ما حدث تم برضاكِ"، ومن دلالة مرضها أن صورة مغتصبها ورقم هاتفه معها ولم تكشفهم للشرطة أو لشقيقتها التي تكتشف رقم الهاتف والصورة بالصدفة، وهذه الطريقة في الحديث مع هيلينا تتكرر بالمحكمة.

ومن المهم أنه كان الأجدر تجنب إسم الجلالة على لسان وحش بشري مغتصب للنساء، وهو يخاطب نفسه بالقول: " لماذا تتردد، أنها من الجنة التي تجري من تحتها الأنهار/ يا الله انها عنقود ينض شهدا من عناقيد عنب الجنة/ إنها السماء فتحت لي أبوابها/ إنك رزق بُعث لي من عند الله/ حلق على جناح الفرح إلى سماء سابعة"، وكان يفضل عدم الاشارة للجنة والابتعاد عن القسم وخاصة أن المرأة كانت تشرب الخمر، فكان يمكن الاكتفاء بكلمة حورية، وبالتأكيد أنها ليست رزقا من الله والسماء لم تفتح له أبوابها.. وكذلك الابتعاد عن اسم الله جل جلاله في هذا الموقف الذي تفوح منه رائحة الشهوة البشرية والمعصية وارتكاب كبيرة من الكبائر.

حين شاهد علي وكان قد تجاوز الثانية عشرة وأصبح بالغا أمه تمارس الخيانة مع المختار، سكت ولم ينطق وبدأ يأخذ مبالغ مالية من المختار ويواصل صمته مما خلق فيه حب الحصول على المال دون عمل، وأصبح "قوادا" على أمه يقبض ثمن كل ليلة تنامها مع المختار، حتى تمرد على أمه وهددها لمصالحه فقط، فانتحرت أمه وكان الإنتحار في اشارة عابرة غير مقنع، فعلي ترك البيت ليمارس عهرة وعدم مسؤوليته تجاه اسرته ولكنه لم يفضح عهر أمه، واستمرأ القبض المادي بحيث أنه قبل أن يمارس مع زميله بالمدرسة اللواط بمرحاض المدرسة مقابل المال وقبض منه الثمن.

جارته العانس فعليا اغتصبت طفولته جسديا ولكنه نفسيا كان يتلصص على أمه وهي مع المختار فالمشهد الذي عرضته جارته من افلام جنسية لم يكن جديدا عليه، ولكن السؤال هل ابن 13 عام وصل الى مرحلة جسدية تؤهله لممارسة الجنس بالطريقة التي وردت في الرواية؟ واستمر على علاقة جسدية معها حتى بعد أن كبر وتجاوز عمر 17 عام ويأخذ منها المال مقابل الجنس، فأصبح "مومس" ذكر يقبض بدلا من أن يدفع، وتراكمت العقد النفسية بداخله حتى أنه كان يغتصب زوجته ويجبرها على ممارسة الجنس بشكل شاذ ومخالف للطبيعة والدين، وصورها أشرطة فيديو وهو يمارس معها وهددها بنشرها واتهامها فوجهه لا يظهر بالاشرطة، وهي بسلبيتها وسلوك أهلها كانت أجبن من المواجهة، حتى تمكنت من التمرد في السويد وطلب الطلاق والحصول عليه، ولكن كما يقول المثل: "بعد خراب مالطا".

وصف المشهد لممارسة الطفل للجنس مع العانس فيه تفاصيل كثيرة بالوصف يمكن أن تعطي مع بداية الرواية واغتصاب هيلينا صفة الجرأة الزائدة على الرواية، وربما كان ذلك ناتج عن اقامتها الطويلة في بلد غربي مفاهيمه للجرأة تختلف عن مفاهيمنا في الشرق، بحيث سيرى البعض اباحية في الرواية أكثر مما هو جرأة وخاصة انه بين الجرأة الزائدة والاباحية خيط رفيع، فنحن ما زلنا نبتعد عن المحرمات الثلاثة بالكتابة: الدين والجنس والسياسة، ولكنا نجد الكاتبة اقتحمت اثنين من هذه المحرمات وهي الدين والجنس، مع ملاحظة مهمة أن الرواية موجهة للجالية العربية وليس للسويديين، ولذا كان يجب الابتعاد عن الوصف الجنسي التفصيلي، والتركيز على قوة اللغة وتقنيات الأسلوب السردي والحوار بمستوياته، مع ضرورة التركيز على وحدة الفكرة في الرواية.



يلاحظ أن الشخوص الذكورية الواردة في الرواية تتلفع بالدين، علي يذهب للمسجد ولكنه يغتصب النساء ويشرب المشروبات الكحولية ويمارس الجنس الشاذ حتى مع زوجته رغم تحريمه المطلق بالدين، وفي بداية الرواية يمدح المغتصب نفسه على مهارته بصيد النساء وممارسة الجنس معهن، فكيف لم تُرفع عليه قضايا اغتصاب من نساء قبل هيلينا! حتى لو كن في حالة سكر؟، والمختار يصلي الفجر ويأتي لممارسة الجنس مع والدة علي، الابن مدمن المخدرات، ونرى علي الاب وابنه وغيرهم وردت اشارة لهم دون تحديد الأسماء يشنون الحملات على "الغرب الكافر"، فهل أحد منهم سائل نفسه ما علاقته هو بما يمارسه بالاسلام؟ أم أن الاسلام طقوس تردد على المساجد والدشاديش القصيرة أمام الناس؟ لم اجد اشارة في الرواية تشير أن أحدهم سائل نفسه، ولا اشارة ايجابية لإنسان ملتزم بالدين وسموه فعليا كما هو الدين فعليا!!.

في صفحة 145 وردت عبارة : "كثيرون من هم أمثال المختار، ديوك! إذا ما رفضتهم الدجاجات فضحوها من اجل ان يستمر احساسهم بالفحولة والذكورية"، وهذا تعميم شامل وليس بدقيق، فليس هناك من يلزم امرأة بالخضوع للجنس مع رجل دون موافقتها إلا في حالة اغتصاب أو ضعف في شخصيتها أمام التهديد، فوالدة علي تعيش مع اهل زوجها وكان يمكنها ردع المختار ولكن رغبتها بالجنس بظل غياب زوجها الطويل جعلها تخضع في ظل هجرة زوجها وعدم عودته، مضافا أنها تعيش بقرية فكيف تمكن المختار من أن يضغط عليها ويهددها وهي دوما في البيت ومع الاولاد؟ وبالتأكيد فالمختار كان يـأتي اليها ليلا وتستقبله، ولكن في القرية كما كل القرى العيون مفتوحة على من يدخل ويخرج من بيت غير بيته وخاصة إن كان بيت امرأة تعيش وحيدة مع اطفالها، وهذا ما انتبهت له الجارة العانس التي أكدت على عليّ أن ينتبه أن لا يراه أحد حين يدخل عندها رغم انه طفل فكيف لو كان بالغ وبعمر المختار؟.

الكاتبة عضو اتحاد الكتاب السويديين وحاصلة على جائزة الدولة في التعايش والإندماج في جنوب السويد عام 2009 وهذه الجائزة تثير سؤالي: هل هذا الاندماج والتعايش الذي أكسبها هذه الجائزة سلخ الكاتبة عن ماضيها العربي السابق؟ وهل هذا هو ما جعلها في أحد رواياتها الموجهة للجالية العربية هناك تختار نماذج منحرفة ومهتزة في وطنها السابق أنموذجا للانفصام في التعايش بين الماضي والمتوارث وبين الجديد من قوانين في السويد؟ حيث للكاتبة روايتين قبل هذه الرواية تتحدث عن وضع المهاجرين العرب في السويد وقد أتيح لي قراءة سريعة لأحداهما وهي "غربة الحجل" وهي رواية تربط الماضي الفلسطيني في الحاضر ومعاناة الأسيرات الفلسطينيات، وأما الأخرى "ظل التانغو" فلم يتح لي الحصول عليها وقراءتها، اضافة أن الكاتبة أصدرت كتابين على شكل دراسات عن تمكين المرأة وكتاب عن الفلسطينيين في الشتات، وعدة كتب مشتركة مع كُتاب سويديين، وقد عملت محاضرة وصُحفية ومترجمة وعضو محلف في محكمة مدينتها "فكشو" في السويد.

ونهاية لما أقول خطر ببالي سؤال وخاصة بعد أن وصلت لنهاية الرواية بقرائتان، والنهاية سأتركها للقارئ حتى لا أفسد عليه متعة القراءة، وإن وجدت أن النهاية كانت مسلوقة ومتناقضة وغير متناسقة مع السرد الروائي، والسؤال هو: ما هدف الكاتبة مما تكتب؟ هل هي تقدم هدية انتماء لمجتمعها السويدي الذي يضمها منذ عقود كبعض من التعايش والاندماج؟، أم تريد تثقيف المهاجرين العرب بالثقافة الجديدة، وابعادهم عن المتوارث من عادات وتقاليد أتوا بها من مجتمعاتهم السابقة؟.