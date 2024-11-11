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رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود يزور مجلس التنمية الاقتصادية

11/11/2024 5:07:05 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زار ميلوجكو سبايتش رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود مقر مجلس التنمية الاقتصادية في منطقة خليج البحرين، بحضور حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، و نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب عدد من المسؤولين في مجلس التنمية الاقتصادية.
وأكدت نور بنت علي الخليف خلال الزيارة على التزام مملكة البحرين بترسيخ الشراكات العالمية، مشيرة إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من مزايا تنافسية وموقع استراتيجي في قلب الخليج العربي، كما أكدت حرص مجلس التنمية الاقتصادية على دعم المبادرات التي تعزز من البيئة المواتية للاستثمار، وتنمي دور مملكة البحرين كمركز اقتصادي حيوي في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقد في مجلس التنمية الاقتصادية، فقد تضمنت زيارة رئيس وزراء الجبل الأسود عقد اجتماعات متنوعة مع عدد من الجهات في المملكة لمناقشة تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية الجبل الأسود.

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