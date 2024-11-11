التعليم العالي: بدء تقديم طلبات الاستفادة من منح هنغاريا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة هنغاريا في عمان، واستناداً إلى مذكرة التفاهم حول التعاون ضمن إطار برنامج المنح الهنغارية الموقعة بين البلدين الصديقين، عن بدء التقدم للاستفادة من المنح المقدمة من دولة هنغاريا الصديقة للطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2025-2026 وذلك ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 15-11-2024 ولغاية يوم الأربعاء الموافق 15-1-2025، وفي البرامج الدراسية التالية:



- برنامج البكالوريوس / كافة التخصصات المتاحة في الهنغارية.

- برنامج one- tier master (OTM) / تخصصات العلوم الطبية والصحية وكافة التخصصات التي تزيد مدة الدارسة فيها عن 4 سنوات (يعادل برنامج البكالوريوس).

- برنامج الماجستير / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.

- برنامج الدكتوراه / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.



ويمكن للراغبين بالتقدم لهذه المنح الاطلاع على جميع الشروط والامتيازات الخاصة بالمنح وتقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للجهة المانحة على الرابط التالي: stipendiumhungaricum



كما يمكن الاطلاع على آلية تعبئة الطلب بالدخول على رابط (YouTube) التالي:

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وأوضحت الوزارة أنه يشترط للطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح لمستوى درجة البكالوريوس سواءً ممن أنهوا بنجاح متطلبات الحصول على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنوات السابقة أو الطلبة المتوقع إنهائهم لمتطلبات الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بنجاح للعام 2025 ألا يقل عمر الطالب المتقدم للاستفادة من منحة درجة البكالوريوس عن 18 سنة بتاريخ 31-8-2025. باستثناء الطلبة المتقدمين لـ (Dance study programme ).



كما يشترط للاستفادة من هذه المنح لدرجة البكالوريوس ألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها عن معدلات القبول المبينة في تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 وفقاً لما يلي:

. 90% لتخصصي الطب وطب الأسنان.

. 80% لتخصصات الصيدلة ودكتور صيدلة والهندسة والطب البيطري.

. 70% لتخصص التمريض والتخصصات الطبية المساندة وعلوم التأهيل، تخصصات التغذية، تخصصات علوم الغذاء.

. 65% لباقي التخصصات.



كما تشترط الوزارة لحملة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية ضرورة تصديقها أو معادلتها من وزارة التربية والتعليم الأردنية وفقا لتعليماتها النافذة.



وأكدت الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح ولجميع المراحل الدراسية ضرورة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

لمعرفة أسماء الجامعات الهنغارية المعترف بها الرجاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



كما تؤكد الوزارة بأن الطالب المقبول للعام السابق 2024-2025 ولم يلتحق بالدراسة في الجامعات الهنغارية بعد موافقته على المنحة ولم يبلغ الجانب الهنغاري بسبب عدم الالتحاق لا يحق له التقدم للمنح الهنغارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الدراسي الذي قُبل فيه.



وأشارت الوزراة إلى أن المفاضلة ستتم بين الطلبة المتقدمين للاستفادة من هذه المنح استناداً لنتيجة احد امتحاني اللغة الانجليزية) IELTS / General or Academic) or (TOEFL iBT) بحيث سيتم تحويل علامات الامتحانين من (100) لتوحيد المعيار.



وعليه فإن على الطالب تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة سارية المفعول) حيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من الموعد المحدد لاستلام الوثيقة ) تتضمن نتيجته في أحد الامتحانين المذكورين (IELTS / General or Academic ) ( TOEFL iBT ) or من خلال الرابط التالي : class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="Hungary2025/" href="" مع ضرورة ارفاق رقم الطالب (Applicant ID Number) الذي تقدم به للجامعات الهنغارية على الرابط المذكور آنفا.



ولفتت الوزارة إلى أن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الخميس الموافق 6/2/2024 لذا تحث الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الذين ليست لديهم حالياً وثائق هذه الامتحانات التقدم لأحدها في مراكزها المعتمدة بالسرعة الممكنة، على ان يتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات والوثائق المقدمة.



وعلى أن يخضع المتقدم حال ترشيحه الأولي من الوزارة لمقابلة شخصية وامتحان -سيحدد موعدهما لاحقاً- من قبل الجامعات الهنغارية التي اختارها، مؤكدين على أن القبول النهائي سيرد من الجانب الهنغاري.



وأكدت الوزارة على الراغبين بالاستفادة من هذه المنح بأن عملية تقديم الطلبات عبر موقع المنحة الهنغارية (stipendiumhungaricum ) لا يتطلب دفع أية مبالغ مالية وبأن الموقع سهل الاستخدام يتيح للطالب تعبئة الطلب بنفسه بخطوات واضحه ومحددة، كما تؤكد على أن عملية الترشيح الأولي ستتم عن طريق الوزارة والقبول النهائي سيتم عن طريق الجهة المانحة (المنحة الهنغارية) دون تدخل اية جهات أخرى او مكاتب خدمات جامعية.