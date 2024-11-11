التعليم العالي: بدء تقديم طلبات الاستفادة من منح هنغاريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة هنغاريا في عمان، واستناداً إلى
مذكرة التفاهم حول التعاون ضمن إطار برنامج المنح الهنغارية الموقعة بين البلدين
الصديقين، عن بدء التقدم للاستفادة من المنح المقدمة من دولة هنغاريا الصديقة
للطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2025-2026 وذلك ابتداءً من يوم الجمعة الموافق
15-11-2024 ولغاية يوم الأربعاء الموافق 15-1-2025، وفي البرامج الدراسية التالية:
- برنامج البكالوريوس / كافة التخصصات المتاحة
في الجامعات الهنغارية.
- برنامج one- tier
master (OTM) / تخصصات العلوم الطبية والصحية وكافة التخصصات التي تزيد مدة الدارسة فيها عن 4
سنوات (يعادل برنامج البكالوريوس).
- برنامج الماجستير / كافة التخصصات المتاحة
في الجامعات الهنغارية.
- برنامج الدكتوراه / كافة التخصصات المتاحة
في الجامعات الهنغارية.
ويمكن للراغبين
بالتقدم لهذه المنح الاطلاع على جميع الشروط والامتيازات الخاصة بالمنح وتقديم
الطلب على الموقع الإلكتروني للجهة المانحة على الرابط التالي: stipendiumhungaricum
كما يمكن
الاطلاع على آلية تعبئة الطلب بالدخول على رابط (YouTube) التالي:
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وأوضحت الوزارة
أنه يشترط للطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح لمستوى درجة البكالوريوس سواءً ممن
أنهوا بنجاح متطلبات الحصول على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في
السنوات السابقة أو الطلبة المتوقع إنهائهم لمتطلبات الثانوية العامة الأردنية أو
ما يعادلها بنجاح للعام 2025 ألا يقل عمر الطالب المتقدم للاستفادة من منحة درجة
البكالوريوس عن 18 سنة بتاريخ 31-8-2025. باستثناء الطلبة المتقدمين لـ (Dance
study programme ).
كما يشترط
للاستفادة من هذه المنح لدرجة البكالوريوس ألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة
الأردنية أو ما يعادلها عن معدلات القبول المبينة في تعليمات معادلة الشهادات غير
الأردنية لسنة 2023 وفقاً لما يلي:
. 90% لتخصصي الطب وطب الأسنان.
. 80% لتخصصات الصيدلة ودكتور صيدلة والهندسة والطب البيطري.
. 70% لتخصص التمريض والتخصصات الطبية المساندة وعلوم التأهيل، تخصصات التغذية،
تخصصات علوم الغذاء.
. 65% لباقي التخصصات.
كما تشترط
الوزارة لحملة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية ضرورة تصديقها أو
معادلتها من وزارة التربية والتعليم الأردنية وفقا لتعليماتها النافذة.
وأكدت الوزارة
على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح ولجميع المراحل الدراسية ضرورة
الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
لمعرفة أسماء
الجامعات الهنغارية المعترف بها الرجاء
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما تؤكد
الوزارة بأن الطالب المقبول للعام السابق 2024-2025 ولم يلتحق بالدراسة في الجامعات الهنغارية بعد
موافقته على المنحة ولم يبلغ الجانب الهنغاري بسبب عدم الالتحاق لا يحق له التقدم
للمنح الهنغارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الدراسي الذي قُبل فيه.
وأشارت الوزراة إلى
أن المفاضلة ستتم بين الطلبة المتقدمين للاستفادة من هذه المنح استناداً لنتيجة
احد امتحاني اللغة الانجليزية) IELTS
/ General or Academic) or (TOEFL iBT) بحيث سيتم تحويل
علامات الامتحانين من (100) لتوحيد
المعيار.
وعليه فإن على
الطالب تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة سارية
المفعول) حيث لا يزيد عمر الوثيقة عن
عامين من الموعد المحدد لاستلام الوثيقة ) تتضمن نتيجته في أحد الامتحانين
المذكورين (IELTS
/ General or Academic ) ( TOEFL iBT ) or من خلال الرابط التالي : class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="Hungary2025/" href="" مع ضرورة ارفاق رقم الطالب (Applicant
ID Number) الذي تقدم به للجامعات الهنغارية على الرابط
المذكور آنفا.
ولفتت الوزارة
إلى أن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي
يوم الخميس الموافق 6/2/2024 لذا تحث الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه
المنح الذين ليست لديهم حالياً وثائق هذه الامتحانات التقدم لأحدها في مراكزها
المعتمدة بالسرعة الممكنة، على ان يتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات والوثائق
المقدمة.
وعلى أن يخضع
المتقدم حال ترشيحه الأولي من الوزارة لمقابلة شخصية وامتحان -سيحدد موعدهما
لاحقاً- من قبل الجامعات الهنغارية التي اختارها، مؤكدين على أن القبول النهائي
سيرد من الجانب الهنغاري.
وأكدت الوزارة
على الراغبين بالاستفادة من هذه المنح بأن عملية تقديم الطلبات عبر موقع المنحة
الهنغارية (stipendiumhungaricum ) لا يتطلب دفع أية مبالغ مالية وبأن الموقع
سهل الاستخدام يتيح للطالب تعبئة الطلب بنفسه بخطوات واضحه ومحددة، كما تؤكد على
أن عملية الترشيح الأولي ستتم عن طريق الوزارة والقبول النهائي سيتم عن طريق الجهة
المانحة (المنحة الهنغارية) دون تدخل اية جهات أخرى او مكاتب خدمات جامعية.
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