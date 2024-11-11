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ورحل بهجة المجالس

11/11/2024 4:29:08 AM
(MENAFN- Al Watan) "بكيتَ من الفؤاد على الفؤاد..
وأيقظتَ المشاعر في الجماد..
وأسبلتَ الدموع مزمجرات..
على خدٍّ تجمّر باتقاد"..
لم أجد أقوى من هذه الكلمات الشعرية التي كتبها الدكتور يوسف العارف - أطال الله عمره- لأودع بها رفيق الدرب، صاحب القلب الكبير، وبهجة المجالس، الأديب والشاعر الدكتور أشرف سالم، الذي وافته المنية أمس في مستشفى اندلسية بجدة، بعد صراع مع المرض، حيث لم يستطع قلبه الطيب تحمل المزيد من المآسي والآلام.
قصيدة "بكيت من الفؤاد على الفؤاد التي تقطر كلماتها ألماً وحسرة، أهداها العارف قبل شهور قليلة إلى الدكتور أشرف سالم بعد وفاة ابنه (أسامة)، الأمر الذي فاقم أحزانه وزاد أوجاعه، حتى وصل إلى مراحل صعبة من المرض، وصلت إلى حد أن أبلغني المدير الطبي بالمستشفى التي يرقد به، أن قلبه المرهق لن يستطع التحمل طويلاً، فعضلة القلب نزلت تحت سقف الـ 30% ، ما يعني أنه يواجه خطرا داهما، وسبحان من بيده الدوام، لم يتأخر الأمر طويلاً، فقد جاءني النبأ الصادم مساء أمس، واختار الدكتور أشرف أن يبكي أفئدتنا جميعاً على فراقه بعد أن أطربها بأشعاره وكلماته المبهجة على مدار سنوات طويلة.
قابلت الدكتور أشرف سالم للمرة الأولى في حياتي قبل 25 عاماً في اثنينية عبد المقصود خوجة، عاصرنا الاثنينة والمجلس الخاص، وكان هناك أدباء كبار من خارج المملكة يشاركون الاستمتاع بأشعاره، بينهم الدكتور محمد سعيد العوا والدكتور عايض القرني وعدد من الشخصيات الكبيرة، حيث كان "رحمه الله" حاضراً بأشعاره وكلماته العذبة التي تطرب حضور المجلس.
قبل أيام قليلة تحدثت معه هاتفياً ودعوته لحفل تكريم السفير عبد الله المعلمي في منزلي الشهر المقبل، ذكرته بتشريفي لحفل تكريم الشيخ عيد الجهني، وحفل زواج إبنتي شيماء وكثيراً من المناسبات الخاصه والعامه ...
وعلاقتنا الممتدة لأكثر من عقدين من الزمن، تحدثت معه وكأني أدرك أنه اللقاء الأخير، بعد مسيرة امتعنا فيها في الأدب والنقاش وأسلوبه الشيق في الحوار.
لقد فقدت جدة أحد نجومها الساطعين، ورحل عنا رجلٌ فاضلٌ كريم، سوف نفتقده كثيراً، فقد كان قدوة لأجيال من الأدباء والمفكرين، وسيشكل رحيله خسارة كبيرة للعلم والأدب في هذا الوطن، وسنظل نذكره بكل خير، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ننعي إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى أهل العلم والأدب في مدينة جدة الحبيبة، الأديب والشاعر الدكتور أشرف سالم، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد صراع طويل مع المرض، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

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