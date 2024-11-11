كيوبكس 3D الناشئة تستهدف التوسع فى السوق السعودى خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة كيوبكس 3D الناشئة العاملة فى المجال الطبى التوسع فى المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل لكونها أحد أهم أسواق الرعاية الصحية فى مصر.

قال مصطفى سمير، الرئيس التنفيذى للشركة، إن“كيوبكس 3D” تستخدم التكنولوجيا عن طريق تحويل الأشعة ثنائية الأبعاد التى يجريها المريض مثل الأشعة المقطعية إلى مجسم ثلاثى الأبعاد يستطيع الطبيب رؤيتها عن طريق تطبقيات الإنترنت الخاص بالشركة من خلال جهاز هاتف ذكى.

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ويستطيع الشخص طباعة ذلك المجسم ثلاثى الأبعاد كنموذج يطابق الجسم الأصلى للمريض من خلاله يستطيع الطبيب بعمل تخطيط للعملية كإجراء تجريبى قبل إجراء العملية الجراحية الفعلية.

ويمكن للشركة أيضاً عمل محاكاة للعملية الجراحية -ديجيتال سيموليشن- مما يساعد الطبيب على زيادة نسبة نجاح العملية وتقليل وقت وبالتالى تقليل المضاعفات التى يمكن حدوثها للمريض.

وأشار إلى أن الشركة تتواجد فى مصر منذ أواخر عام 2022 حتى الآن، وجاءت فكرة إنشائها بسبب كون سمير دكتور أشعة ويحاول استكشاف تكنولوجيا جديدة، ووجود أن التكنولوجيا الطبيعة ثلاثية الأبعاد غير متواجدة فى السوق المصرى، فضلاً عن أن الحصول عليها يكون غالى الثمن ويستغرق الكثير من الوقت.

وأوضح سمير أنه فى بداية الأمر قاموا بإنشاء منصة تعمل على توصيل الأطباء بمراكز الأشعة لتوصيل البيانات الخاصة بالمرضى وتحويلها لملف ثلاثى الأبعاد يمكن استخدامه فى طباعة ثلاثية الأبعاد، كما يمكن تصفح الملف ثلاثى الأبعاد عن طريق الهاتف أو جهاز ذكى.

ومنذ نشأتها، تعاقدت الشركة مع نحو 15 مركز أشعة ومستشفى فى مصر، بالإضافة إلى توقيع شراكة مع شركة فى اليونان عاملة فى تصنيع الأجهزة الطبية التى تستطيع تصميم جهاز يناسب كل مريض، فتستطيع تصميم مقاسات وأبعاد تتناسب مع جميع فئات المرضى.

وتسعى الشركة للتعاقد مع 3 مراكز أشعة من أكبر مراكز الأشعة المتواجدة فى مصر وبجميع فروعها التى يمكن أن تصل إلى 50 فرعا فى جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا لـ”مصطفى”.

وأضاف سمير أنه بنهاية العام الحالى تنوى الشركة البدء فى جولة تمويلية بمستهدف مبدئى منها نحو 550 ألف دولار، موضحًُا أن أول ممول لهم كان“فلات سكس لاب” والذى منحهم تمويلًا بنحو 180 ألف دولار، ومن ثم حصلوا على تمويل آخر من شركة انطلاق بنحو 32 ألف دولار.

وتابع أن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها إلى 20 مليون جنيه، مشيراً إلى أن رأسمال الشركة المصدر فى الوقت الحالى سجل 12 مليون جنيه.

وأشار إلى أن من ضمن أكبر المراكز التى تتعامل معها الشركة فى الوقت الحالى هو معمل البرج سكان، بالإضافة إلى بعض المراكز فى المحافظات مثل الشروق ورايت سكان.

ويرى سمير أن الأزمات الاقتصادية بمثابة سلاح ذو حدين، فمن جانب كانوا يواجهون مشكلة فى محاولة تأقلمهم لمواصلة أعمالهم عن طريق الحصول على موارد دولارية أقل من الطبيعى، ولكن من ناحية أخرى منحتهم تلك الظروف ميزة تنافسية من حيث الأسعار مما جعلهم جاذبين للشركات العاملة فى أوروبا لأن الأسعار أصبحت منافسة بالنسبة للمتواجدة حالياً فى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.