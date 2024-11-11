فيريديا تك للتكنولوجيا الزراعية تستهدف جمع 300 ألف دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف منصة“فيريديا تك” للتكنولوجيا الزراعية جمع 300 ألف دولار فى جولة تمويلية خلال النصف الأول من العام المقبل، مقابل نسبة قد تصل إلى 10% من الشركة كحد أقصى، بحسب ما قاله عمر البغدادى، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس للمنصة.
وقال البغدادى، إن المنصة ستتجه لتنويع الخدمات المقدمة للمزارعين لتشمل محاصيل أكثر، بالإضافة إلى التوسع فى الدول الخليجية وكذلك دول غرب أفريقيا.
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وفازت المنصة بجائزة قدرها 100 ألف دولار فى أكتوبر الحالي، من مسرعة الأعمال ميجا جرين“Mega Green” التابعة لـ”بيبسيكو” و”سابك”، وذلك بسبب تحليل البيانات المؤثرة، والتى تساعد المزارعين على زراعة المحاصيل بشكل أكثر استدامة وكفاءة، وفقاً لبيان صادر عن المسرعة.
وأضاف“البغدادي”، أن الفوز بمكافأة المسابقة دفعتهم لتأجيل جمع التمويلات فى الوقت الحالي، وذلك لرفع قيمة الشركة أثناء خوض الجولة التمويلية، وزيادة سرعة العمل داخل الشركة.
وأوضح أن المنصة تنشط فى السوق منذ بداية العام الحالي، وتعمل مع مصنعين و6 شركات لاستصلاح الأراضى الزراعية، حيث اعتمدت منذ تأسيسها على التمويل الذاتى بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن النشاط، حتى بلغت الشركة نقطة التعادل، حيث يكفى الدخل والأرباح مصروفات التشغيل والبحث والتطوير. فرص واعدة وتمويلات محدودة.. كيف ترى الشركات الناشئة للتكنولوجيا الزراعية المستقبل؟
وقال إن المنصة تساعد المزارع منذ اختيار البذور وحتى وقت الحصاد ومرحلة ما بعد البيع، حيث يتم استخدام الأقمار الصناعية والأرصاد الجوية لتقديم الدعم للمزارعين من خلال توفير التنبؤات، بالإضافة إلى احتياجات رش المياه والمبيدات، والتسميد، وذلك لزيادة الإنتاجية بأقل تكلفة.
وأشار إلى أن المنصة تسعى لميكنة أكبر قدر ممكن من هذه العمليات من خلال ربط العديد من الأجهزة بالمنصة، ومنها تشغيل أجهزة منظومة الرى بمجرد معرفة احتياج النبات للمياه بناء على المعلومات من القمر الصناعي.
وأضاف أن المنصة تستهدف الوصول إلى ربع السوق تقريبًا فى غضون 3 إلى 5 سنوات، حيث تبلغ الرقعة الزراعية فى مصر 10 ملايين فدان، وتركز الشركة حالياً على التوسع فى مناطق الاستصلاح حيث يوجد بها مساحات أكبر لكل مزارع وفى ظروف أصعب، وتمثل نصف السوق تقريباً.
وتعد“فيريديا تك” شركة ناشئة رائدة فى مجال التكنولوجيا الزراعية فى مصر، وتعمل على استخدام البيانات والتحليلات المتقدمة والتقنيات الحديثة، حيث تتمثل مهمتها فى تمكين شركات الزراعة من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير رؤى وحلول فى الوقت الفعلى لتعزيز إنتاجية المحاصيل واستدامتها، وتقليل تكاليف التشغيل والتأثير البيئي.
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