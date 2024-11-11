فيريديا تك للتكنولوجيا الزراعية تستهدف جمع 300 ألف دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف منصة“فيريديا تك” للتكنولوجيا الزراعية جمع 300 ألف دولار فى جولة تمويلية خلال النصف الأول من العام المقبل، مقابل نسبة قد تصل إلى 10% من الشركة كحد أقصى، بحسب ما قاله عمر البغدادى، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس للمنصة.

وقال البغدادى، إن المنصة ستتجه لتنويع الخدمات المقدمة للمزارعين لتشمل محاصيل أكثر، بالإضافة إلى التوسع فى الدول الخليجية وكذلك دول غرب أفريقيا.

موضوعاتاستراتيجية لتحويل“قناة السويس” إلى منصة إقليمية للخدمات اللوجيستية “قطر للطاقة” تستحوذ على حصة فى امتياز للتنقيب عن الغاز بمصر “الإسكان الاجتماعى” يصرف 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولى

وفازت المنصة بجائزة قدرها 100 ألف دولار فى أكتوبر الحالي، من مسرعة الأعمال ميجا جرين“Mega Green” التابعة لـ”بيبسيكو” و”سابك”، وذلك بسبب تحليل البيانات المؤثرة، والتى تساعد المزارعين على زراعة المحاصيل بشكل أكثر استدامة وكفاءة، وفقاً لبيان صادر عن المسرعة.

وأضاف“البغدادي”، أن الفوز بمكافأة المسابقة دفعتهم لتأجيل جمع التمويلات فى الوقت الحالي، وذلك لرفع قيمة الشركة أثناء خوض الجولة التمويلية، وزيادة سرعة العمل داخل الشركة.

وأوضح أن المنصة تنشط فى السوق منذ بداية العام الحالي، وتعمل مع مصنعين و6 شركات لاستصلاح الأراضى الزراعية، حيث اعتمدت منذ تأسيسها على التمويل الذاتى بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن النشاط، حتى بلغت الشركة نقطة التعادل، حيث يكفى الدخل والأرباح مصروفات التشغيل والبحث والتطوير.

وقال إن المنصة تساعد المزارع منذ اختيار البذور وحتى وقت الحصاد ومرحلة ما بعد البيع، حيث يتم استخدام الأقمار الصناعية والأرصاد الجوية لتقديم الدعم للمزارعين من خلال توفير التنبؤات، بالإضافة إلى احتياجات رش المياه والمبيدات، والتسميد، وذلك لزيادة الإنتاجية بأقل تكلفة.

وأشار إلى أن المنصة تسعى لميكنة أكبر قدر ممكن من هذه العمليات من خلال ربط العديد من الأجهزة بالمنصة، ومنها تشغيل أجهزة منظومة الرى بمجرد معرفة احتياج النبات للمياه بناء على المعلومات من القمر الصناعي.

وأضاف أن المنصة تستهدف الوصول إلى ربع السوق تقريبًا فى غضون 3 إلى 5 سنوات، حيث تبلغ الرقعة الزراعية فى مصر 10 ملايين فدان، وتركز الشركة حالياً على التوسع فى مناطق الاستصلاح حيث يوجد بها مساحات أكبر لكل مزارع وفى ظروف أصعب، وتمثل نصف السوق تقريباً.

وتعد“فيريديا تك” شركة ناشئة رائدة فى مجال التكنولوجيا الزراعية فى مصر، وتعمل على استخدام البيانات والتحليلات المتقدمة والتقنيات الحديثة، حيث تتمثل مهمتها فى تمكين شركات الزراعة من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير رؤى وحلول فى الوقت الفعلى لتعزيز إنتاجية المحاصيل واستدامتها، وتقليل تكاليف التشغيل والتأثير البيئي.