استقرار الأسهم اليابانية في الختام بعد صدور محضر اجتماع المركزي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع، بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي انقسام صناع السياسات حول توقيت رفع أسعار الفائدة مجدداً.

أنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم الإثنين عند 39533 نقطة، كما استقر نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” عند 2739 نقطة.

موضوعاتالأسهم الآسيوية تتراجع وسط خيبة أمل بشأن دعم الصين القطاع الصناعي يقود الأسهم الأوروبية للارتفاع في المستهل انخفاض أسعار خام الحديد بنحو 2% مقتربة من مستوى 100 دولار للطن

أشار محضر اجتماع بنك اليابان الذي انعقد نهاية أكتوبر الماضي وجرى خلاله تثبيت الفائدة عند 0.25%، إلى أن سياسته النقدية تسير في اتجاه معاكس لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأن هذا التباين ينعكس على حركة أسواق الصرف الأجنبي التي قد تشهد تقلبات واسعة النطاق.

وأوضح ملخص آراء صناع السياسات التي وردت في الاجتماع، أن بنك اليابان بحاجة لتوخي الحذر في إدارة السياسة النقدية رغم رغبته في تطبيعها ورفع أسعار الفائدة، إذ لا يمكن الجزم في الوقت الراهن بما إذا كانت الأسواق في حالة استقرار أم لا.

توقع البنك أن أقرب وقت يمكن خلاله رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 1% هو النصف الثاني من العام المالي 2025، والذي يبدأ في سبتمبر القادم، هذا إذا سارت الأسعار والنمو الاقتصادي المحلي في الاتجاه المرجو.

وعلى صعيد آخر، يصوت مجلس النواب الياباني اليوم على اختيار رئيس للوزراء بعد خسارة الحزب الحاكم ورئيس الوزراء الحالي“شيجيرو إيشيبا” للأغلبية المقاعد في الانتخابات العمومية التي جرت في أكتوبر، ما يُضفي مزيداً من الضبابية على المشهد السياسي الداخلي في البلاد.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.51% إلى 153.41 ين .

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