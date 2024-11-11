وزير الإسكان: بدء الحجز بأكبر طرح للأراضى فى 20 مدينة جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إنه جارٍ حالياً استقبال طلبات المواطنين للحجز بأكبر طرح للأراضى السكنية للأفراد بالمدن الجديدة، والذي يتضمن 8521 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزاً بـ20 مدينة جديدة، وذلك حتى يوم الإثنين 6/1/2025 من خلال الموقع الإلكترونى لبرنامج“مسكن – محور الأراضى”.

وقال وزير الإسكان: يشمل طرح الأراض مدن (غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور).

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وأوضح الشربيني، أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، تعمل على التوسع فى طرح الأراضي السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لقطع أراضي الإسكان المتوسط تم إتاحة 3678 قطعة أرض بواقع 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا، و31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و1270 قطعة أرض بمدينة السادات، و60 قطعة أرض بمدينة بدر، و150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، و122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر، و204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، و495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

وأضاف“الشوربجي” أنه بالنسبة لمحور أراضي الإسكان المتميز تم إتاحة 4747 قطعة أرض بواقع 159 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و129 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و149 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و66 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و417 قطعة أرض بمدينة ناصر الجديدة، و298 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة، و321 قطعة أرض بمدينة ملوي الجديدة، و1270 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1938 قطعة أرض بمدينة السادات.

وقال إنه تم أيضا إتاحة 96 قطعة أرض بمحور أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بواقع 87 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق، وقطعتي أرض بمدينة العبور.

وأوضح أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط متاحة على موقع“مسكن”- محور الأراضي على الرابط حتى 6/1/2025، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.