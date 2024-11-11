Cairo ICT يُطلق نسخته الـ28 بمشاركة كبرى الشركات العالمية والمحلية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنطلق فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2024، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.
وتقام فعاليات Cairo ICT 2024 بتنظيم شركة تريد فيرز إنترناشيونال، وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينطلق تحت شعار“The Next Wave” حيث اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجى وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التى ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
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وتعقد الدورة الثامنة والعشرين بنسبة نمو تبلغ 50% زيادة فى عدد المشاركات مقارنة بالعام الماضى وتضم فعاليات Cairo ICT 2024 مجموعة من المعارض الرائدة أبرزها معرض ومؤتمر PAFIX الحادى عشر لتكنولوجيا المدفوعات والشمول الرقمى برعاية البنك المركزى المصرى، ومعرض IntelliCities الدولى السادس للمدن الذكية والبنية التحتية الرقمية، ومعرض Satcom الثالث لاتصالات الأقمار الصناعية، ومعرض connecta الدولى الرابع لتكنولوجيا الشباب والذى سيضم أول منتدى خاص بالمرأة المبتكرة Shennovates لسن 14 إلى 24 عامًا.
كما ينطلق خلال دورة هذا العام معرض ومؤتمر AIDC الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط، للذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، حيث يزداد القطاع نمواً بشكل كبير، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أكثر من 14 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2028، مع زيادة سنوية مركبة تبلغ تقريبًا 10%.
ويضم معرض AIDC مجموعة ضخمة من العارضين من كبرى المؤسسات والشركات ومقدمى الخدمات الخاصة بقطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعى، كما تناقش جلسات مؤتمر AIDC، مجموعة من الموضوعات أبرزها التكامل بين الذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات وابتكاراته وتطبيقاته، وإدارة مراكز البيانات والتقنيات الناشئة ومراكز البيانات المستقبلية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى والحوكمة ومستقبل الذكاء الاصطناعى والأتمتة.
كما تشهد فعاليات مؤتمر Cairo ICT'24 على مدار 4 أيام مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية واللقاءات الحوارية مع خبراء وقيادات ومبتكرى التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الكثير من الموضوعات الحيوية ومن أهما العصر الجديد للذكاء الاصطناعى وأثره على مراكز البيانات، والتدريب العملى على حماية الأصول الرقمية، والبلوك تشين والعملات المشفرة، وبناء المدن الذكية وتكامل الابتكار فى إنترنت الأشياء.
ومن أبرز الموضوعات التى سيناقشها مؤتمر Cairo ICT'24، تأثير الذكاء الاصطناعى على الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتحليلات البيانات الضخمة، واستكشاف الجيل الجديد من الاتصالات، بالإضافة إلى موضوعات ابتكارات تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتصميم المستقبل، وكذلك التطرق إلى الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة مع تجربة عملية على التطبيقات الواقعية.
ويأتى المعرض برعاية كل من شركة دل تكنولوجيز ومجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجارى الدولى CIB مصر، وشركة هواوى، وشركة أورنچ مصر، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية المصرية للاتصالات وماستر كارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، وشركة فورتينت.
كما تضم قائمة الرعاة كل من إى آند إنتربرايز، ومجموعة بنية وشركة خزنة، وشركة سايشيلد، ومجموعة شاكر، وشركة ICT Misr وIoT Misr، ونتورك إنترناشيونال، وCassava Technologies، وإيجيبت تراست.
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