Cairo ICT يُطلق نسخته الـ28 بمشاركة كبرى الشركات العالمية والمحلية

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2024، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتقام فعاليات Cairo ICT 2024 بتنظيم شركة تريد فيرز إنترناشيونال، وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينطلق تحت شعار“The Next Wave” حيث اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجى وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التى ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.

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وتعقد الدورة الثامنة والعشرين بنسبة نمو تبلغ 50% زيادة فى عدد المشاركات مقارنة بالعام الماضى وتضم فعاليات Cairo ICT 2024 مجموعة من المعارض الرائدة أبرزها معرض ومؤتمر PAFIX الحادى عشر لتكنولوجيا المدفوعات والشمول الرقمى برعاية البنك المركزى المصرى، ومعرض IntelliCities الدولى السادس للمدن الذكية والبنية التحتية الرقمية، ومعرض Satcom الثالث لاتصالات الأقمار الصناعية، ومعرض connecta الدولى الرابع لتكنولوجيا الشباب والذى سيضم أول منتدى خاص بالمرأة المبتكرة Shennovates لسن 14 إلى 24 عامًا.

كما ينطلق خلال دورة هذا العام معرض ومؤتمر AIDC الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط، للذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، حيث يزداد القطاع نمواً بشكل كبير، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أكثر من 14 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2028، مع زيادة سنوية مركبة تبلغ تقريبًا 10%.

ويضم معرض AIDC مجموعة ضخمة من العارضين من كبرى المؤسسات والشركات ومقدمى الخدمات الخاصة بقطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعى، كما تناقش جلسات مؤتمر AIDC، مجموعة من الموضوعات أبرزها التكامل بين الذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات وابتكاراته وتطبيقاته، وإدارة مراكز البيانات والتقنيات الناشئة ومراكز البيانات المستقبلية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى والحوكمة ومستقبل الذكاء الاصطناعى والأتمتة.

كما تشهد فعاليات مؤتمر Cairo ICT'24 على مدار 4 أيام مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية واللقاءات الحوارية مع خبراء وقيادات ومبتكرى التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الكثير من الموضوعات الحيوية ومن أهما العصر الجديد للذكاء الاصطناعى وأثره على مراكز البيانات، والتدريب العملى على حماية الأصول الرقمية، والبلوك تشين والعملات المشفرة، وبناء المدن الذكية وتكامل الابتكار فى إنترنت الأشياء.

ومن أبرز الموضوعات التى سيناقشها مؤتمر Cairo ICT'24، تأثير الذكاء الاصطناعى على الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتحليلات البيانات الضخمة، واستكشاف الجيل الجديد من الاتصالات، بالإضافة إلى موضوعات ابتكارات تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتصميم المستقبل، وكذلك التطرق إلى الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة مع تجربة عملية على التطبيقات الواقعية.

ويأتى المعرض برعاية كل من شركة دل تكنولوجيز ومجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجارى الدولى CIB مصر، وشركة هواوى، وشركة أورنچ مصر، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية المصرية للاتصالات وماستر كارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، وشركة فورتينت.

كما تضم قائمة الرعاة كل من إى آند إنتربرايز، ومجموعة بنية وشركة خزنة، وشركة سايشيلد، ومجموعة شاكر، وشركة ICT Misr وIoT Misr، ونتورك إنترناشيونال، وCassava Technologies، وإيجيبت تراست.