الحوثي تعلن استهداف قاعدة عسكرية وسط إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) صنعاء / PNN- أعلنت جماعة "الحوثي"، الاثنين، استهداف قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية جنوب شرق مدينة يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي، فيما قال جيش الاحتلال إنه اعترض الصاروخ.

وقال المتحدث العسكري "للحوثيين" يحيى سريع، في بيان متلفز على حسابه بمنصة "إكس" إن قوات الجماعة "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية، في فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع (فلسطين 2)".

وأضاف أن "الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة ما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف في يافا المحتلة".

وقال سريع إن "العملية جاءت انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا لمقاومتيهما".

وشدّد على أن عمليات "الحوثيين" ضد إسرائيل "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

وقبل ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حرائق اندلعت في "بيت شيمش" الواقعة غرب مدينة القدس ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية إثر اعتراض الجيش الإسرائيلي لصاروخ أطلق من اليمن.

من جانبه، قال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر الأجواء الإسرائيلية.

وسبق ذلك إعلان الجيش انطلاق صفارات الإنذار في "بيت شيمش" ومناطق أخرى قرب القدس المحتلة.