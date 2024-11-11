Tuesday, 12 November 2024 09:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوثي تعلن استهداف قاعدة عسكرية وسط إسرائيل

11/11/2024 4:19:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) صنعاء / PNN- أعلنت جماعة "الحوثي"، الاثنين، استهداف قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية جنوب شرق مدينة يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي، فيما قال جيش الاحتلال إنه اعترض الصاروخ.

وقال المتحدث العسكري "للحوثيين" يحيى سريع، في بيان متلفز على حسابه بمنصة "إكس" إن قوات الجماعة "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية، في فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع (فلسطين 2)".

وأضاف أن "الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة ما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف في يافا المحتلة".

وقال سريع إن "العملية جاءت انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا لمقاومتيهما".

وشدّد على أن عمليات "الحوثيين" ضد إسرائيل "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

وقبل ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حرائق اندلعت في "بيت شيمش" الواقعة غرب مدينة القدس ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية إثر اعتراض الجيش الإسرائيلي لصاروخ أطلق من اليمن.

من جانبه، قال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر الأجواء الإسرائيلية.

وسبق ذلك إعلان الجيش انطلاق صفارات الإنذار في "بيت شيمش" ومناطق أخرى قرب القدس المحتلة.

MENAFN11112024000205011050ID1108871227

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث