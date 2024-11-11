الحوثي تعلن استهداف قاعدة عسكرية وسط إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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صنعاء / PNN- أعلنت جماعة "الحوثي"، الاثنين، استهداف قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية جنوب شرق مدينة يافا وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي، فيما قال جيش الاحتلال إنه اعترض الصاروخ.
وقال المتحدث العسكري "للحوثيين" يحيى سريع، في بيان متلفز على حسابه بمنصة "إكس" إن قوات الجماعة "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "ناحال سوريك" العسكرية، في فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع (فلسطين 2)".
وأضاف أن "الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة ما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف في يافا المحتلة".
وقال سريع إن "العملية جاءت انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا لمقاومتيهما".
وشدّد على أن عمليات "الحوثيين" ضد إسرائيل "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".
وقبل ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حرائق اندلعت في "بيت شيمش" الواقعة غرب مدينة القدس ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية إثر اعتراض الجيش الإسرائيلي لصاروخ أطلق من اليمن.
من جانبه، قال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر الأجواء الإسرائيلية.
وسبق ذلك إعلان الجيش انطلاق صفارات الإنذار في "بيت شيمش" ومناطق أخرى قرب القدس المحتلة.
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