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والدة أيمن العلي تكشف حالته الصحية

11/11/2024 2:22:36 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكدت والدة الناشط الأردني أيمن العلي أن حالته الصحية مستقرة حالياً، وأنه يعيش على المسكنات بعد أن أنهى رحلة طويلة من العلاج بالكيماوي.

وذكرت أن أيمن لا يتلقى علاجًا في الوقت الراهن ويعتمد فقط على المسكنات لتخفيف الألم.

وأضافت قائلة: "كل أم تتمنى لو أنها تعاني بدلاً من ابنها، لكن هذا قضاء الله، ولا اعتراض على حكمه.

الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني ما أعيشه." وكان أيمن العلي قد أعلن قبل نحو عام إصابته بسرطان المعدة، وشارك متابعيه تفاصيل رحلته العلاجية عبر مواقع التواصل.

وقد انتشرت مؤخراً صورة له مع والدته، حيث ظهر متعبًا، وتفاعل معها مستخدمو مواقع التواصل من مختلف أنحاء العالم بالدعاء له بالشفاء العاجل، معربين عن تضامنهم معه.

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