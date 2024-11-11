والدة أيمن العلي تكشف حالته الصحية

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- Khaberni) خبرني - أكدت والدة الناشط الأردني أيمن العلي أن حالته الصحية مستقرة حالياً، وأنه يعيش على المسكنات بعد أن أنهى رحلة طويلة من العلاج بالكيماوي.
وذكرت أن أيمن لا يتلقى علاجًا في الوقت الراهن ويعتمد فقط على المسكنات لتخفيف الألم.
وأضافت قائلة: "كل أم تتمنى لو أنها تعاني بدلاً من ابنها، لكن هذا قضاء الله، ولا اعتراض على حكمه.
الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني ما أعيشه." وكان أيمن العلي قد أعلن قبل نحو عام إصابته بسرطان المعدة، وشارك متابعيه تفاصيل رحلته العلاجية عبر مواقع التواصل.
وقد انتشرت مؤخراً صورة له مع والدته، حيث ظهر متعبًا، وتفاعل معها مستخدمو مواقع التواصل من مختلف أنحاء العالم بالدعاء له بالشفاء العاجل، معربين عن تضامنهم معه.
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