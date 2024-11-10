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وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

11/10/2024 11:38:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية السوري بسام صباغ اليوم الاحد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في استقرار المنطقة.

وجاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية التي ستعقد يوم غد الاثنين في الرياض.

وتطرق الجانبان في اللقاء إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة والتحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب تكاتفا عربيا وإسلاميا. (النهاية)
خ ن ش / ف ا س



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