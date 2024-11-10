وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 10 - 11 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية السوري بسام صباغ اليوم الاحد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في استقرار المنطقة.
وجاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية التي ستعقد يوم غد الاثنين في الرياض.
وتطرق الجانبان في اللقاء إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة والتحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب تكاتفا عربيا وإسلاميا. (النهاية)
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