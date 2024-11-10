تعادل (تشيلسي) و(أرسنال) بهدف لمثله في قمة الدوري الإنجليزي

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 10 - 11 (كونا) -- انتهى (ديربي لندن) بين (تشيلسي) وضيفه (أرسنال) بالتعادل بهدف لمثله في قمة الجولة ال11 من الإنجليزي الممتاز والتي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب (ستامفورد بريدج).

وبعد شوط أول دون أهداف نجح الضيوف في إحراز هدف السبق في الدقيقة ال60 عبر الجناح البرازيلي غابرييل مارتينيلي غير أن أصحاب الأرض تداركوا النتيجة بعد عشر دقائق بهدف المهاجم البرتغالي بيدرو نيتو.

ورغم النتيجة المخيبة لتشيلسي أمام جمهوره فإن التعادل سمح للفريق بالصعود إلى المركز الثالث برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن (أرسنال) في المركز الرابع.

وفي مبارتين أخريين لعبتا اليوم فاز (مانشستر يونايتد) على ضيفه (ليستر سيتي) بثلاثية نظيفة بينما سقط (توتنهام هوتسبر) على أرضه بهدفين مقابل هدف واحد أمام الصاعد الجديد (ايبسويتش تاون).

ويحتل اليونايتد المركز ال13 برصيد 15 نقطة متقدما بمركزين وخمس نقاط عن (ليستر سيتي) في حين يحتل (توتنهام) المركز العاشر بمجموع 16 نقطة بينما يوجد (ايبسويتش تاون) في المركز ال17 بثماني نقاط. (النهاية) م ر ن / م م ج



