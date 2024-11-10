تعادل (تشيلسي) و(أرسنال) بهدف لمثله في قمة الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 10 - 11 (كونا) -- انتهى (ديربي لندن) بين (تشيلسي) وضيفه (أرسنال) بالتعادل بهدف لمثله في قمة الجولة ال11 من الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
والتي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب (ستامفورد بريدج).
وبعد شوط أول دون أهداف نجح الضيوف في إحراز هدف السبق في الدقيقة ال60 عبر الجناح البرازيلي غابرييل مارتينيلي غير أن أصحاب الأرض تداركوا النتيجة بعد عشر دقائق بهدف المهاجم البرتغالي بيدرو نيتو.
ورغم النتيجة المخيبة لتشيلسي أمام جمهوره فإن التعادل سمح للفريق بالصعود إلى المركز الثالث برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن (أرسنال) في المركز الرابع.
وفي مبارتين أخريين لعبتا اليوم فاز (مانشستر يونايتد) على ضيفه (ليستر سيتي) بثلاثية نظيفة بينما سقط (توتنهام هوتسبر) على أرضه بهدفين مقابل هدف واحد أمام الصاعد الجديد (ايبسويتش تاون).
ويحتل اليونايتد المركز ال13 برصيد 15 نقطة متقدما بمركزين وخمس نقاط عن (ليستر سيتي) في حين يحتل (توتنهام) المركز العاشر بمجموع 16 نقطة بينما يوجد (ايبسويتش تاون) في المركز ال17 بثماني نقاط. (النهاية) م ر ن / م م ج
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