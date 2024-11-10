لبنان: 3189 قتيلا و14078 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 10 - 11 (كونا) -- قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد إن 53 شخصا قتلوا وجرح 99 آخرين بغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق البنانية خلال ال24 الماضية لتبلغ حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان 3189 قتيلا و 14078 جريحا.

وأضافت الوزارة في بيان أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (القصر) في منطقة الهرمل أدت الى مقتل خمسة أشخاص وجرح شخصين آخرين.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية عنيفة على بلدات (جبشيت وحاروف والرمادية) في قضاء صور وعلى محيط مدينة (الهرمل) وعلى الحدود اللبنانية السورية في محيط بلدة (القاع). (النهاية) ك ب ش / م م ج



