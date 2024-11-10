لبنان: 3189 قتيلا و14078 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 10 - 11 (كونا) -- قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد إن 53 شخصا قتلوا وجرح 99 آخرين بغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق البنانية خلال ال24 الماضية لتبلغ حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان 3189 قتيلا و 14078 جريحا.
وأضافت الوزارة في بيان أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (القصر) في منطقة الهرمل أدت الى مقتل خمسة أشخاص وجرح شخصين آخرين.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية عنيفة على بلدات (جبشيت وحاروف والرمادية) في قضاء صور وعلى محيط مدينة (الهرمل) وعلى الحدود اللبنانية السورية في محيط بلدة (القاع). (النهاية) ك ب ش / م م ج
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