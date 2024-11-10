موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله على رأس مستقبلي رئيس دولة الإمارات الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد في زيارة دولة.
الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين التي عقدت بقصر بيان.
الكويت - ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يغادر أرض الوطن الاثنين إلى الرياض وباكو لترؤس وفد الكويت في القمة العربية والإسلامية غير العادية والقمة العالمية للعمل المناخي (COP29).
غزة - السلطات الصحية الفلسطينية تعلن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية بأنحاء قطاع غزة ما أسفر عن سقوط 51 ضحية وإصابة 164 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية مشيرة إلى أن حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع ارتفعت إلى 43603 ضحايا و102929 مصابا منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.
بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تقول إن 53 شخصا قتلوا وجرح 99 آخرين بغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق اللبنانية خلال ال24 الماضية لتبلغ حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان 3189 قتيلا و 14078 جريحا.
عمان - السلطات السورية تعلن مقتل سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 20 آخرين جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بناية سكنية في منطقة (السيدة زينب) بريف دمشق. (النهاية) م م ج
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