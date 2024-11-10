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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

11/10/2024 11:38:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA))

الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله على رأس مستقبلي رئيس دولة الإمارات الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد في زيارة دولة.

الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين التي عقدت بقصر بيان.

الكويت - ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يغادر أرض الوطن الاثنين إلى الرياض وباكو لترؤس وفد الكويت في القمة العربية والإسلامية غير العادية والقمة العالمية للعمل المناخي (COP29).

غزة - السلطات الصحية الفلسطينية تعلن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية بأنحاء قطاع غزة ما أسفر عن سقوط 51 ضحية وإصابة 164 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية مشيرة إلى أن حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع ارتفعت إلى 43603 ضحايا و102929 مصابا منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تقول إن 53 شخصا قتلوا وجرح 99 آخرين بغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق اللبنانية خلال ال24 الماضية لتبلغ حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان 3189 قتيلا و 14078 جريحا.

عمان - السلطات السورية تعلن مقتل سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 20 آخرين جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بناية سكنية في منطقة (السيدة زينب) بريف دمشق. (النهاية) م م ج

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