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الأونروا في منعطف حاسم

11/10/2024 11:28:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لن يجد "نتنياهو" فرصة أفضل من الظرف الراهن لتحقيق مسعاه القديم بإنهاء وجود "الأونروا" وطمس رمزية تمثيلها لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وصولاً لإسقاط حق العودة، أمام صمت المجتمع الدولي وعجزه عن ردع سلوك الاحتلال المُتطرف، والدعم الأميركي المُطلق المتوقع في عهد الرئيس "دونالد ترامب" الذي يكن العداء للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.
سيعمل "نتنياهو" في الفترة القادمة، بالتنسيق مع واشنطن عبر حراك دبلوماسي دولي، على تنفيذ مخططه الصهيوني لدمج "الأونروا" في نطاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد أن قام بإلغاء عملها تدريجياً في القدس المحتلة وبقية أنحاء الضفة الغربية، ودمر بنيتها التحتية الخدمية في قطاع غزة، بهدف إغلاق هذا الملف كلياً، طالما ظلت المساءلة القانونية الدولية بعيدة عن عقر دار كيانه المُحتل.
تعتقد العقلية الصهيونية – الأميركية، والغربية عموماً، أن الوقت قد حان لإحداث تغييرين بشأن "الأونروا"؛ أولاهما تعطيل دورها الأممي ومهام ولايتها، بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، تمهيداً للمساس "بتفويضها" المحدد بالقرار 302 لعام 1949، عبر نيل موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على دمج هذا التفويض ضمن صلاحيات "المفوضية السامية"، وبالتالي إلغاء القرار 302.
ويعني هذا التحرك المناقض للقانون الدولي؛ انتقال عديد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الأونروا" تحت مظلة "المفوضية السامية"، التي تعتمد تعريفاً مغايراً "للأونروا" يستهدف، فعلياً، توطينهم حيثما يتواجدون.
وثانيهما، تحميل الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لاسيما الأردن الذي يستضيف العدد الأكبر منهم بنحو 2.5 مليوناً، وكذلك الدول العربية عامة، أعباء مهام "الأونروا" الخدمية.
أما الهدف الأشمل فيتمثل في إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجروا منها بفعل العدوان الصهيوني عام 1948، تماهياً مع ترتيبات إقليمية ودولية قد يتم إنضاج صياغتها بعد تسلم "ترامب" السلطة، وربما إحياء "صفقة القرن" أو نسخة مستحدثة منها لاستكمال ما قام به في عهد ولايته الرئاسية الأولى لتصفية القضية الفلسطينية.
ولا يعني ذلك أن المخطط الصهيوني الأميركي سهل التمرير؛ فالأردن، أسوة بالدول العربية، يرفض المساس بعمل "الأونروا" وولايتها وخدماتها، مثلما يقف الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وقواه الحية ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية والنيل من حقوقه الوطنية المشروعة.
كما أن الجمعية العامة، وهي الجهة الوحيدة المخولة بإلغاء القرار الأممي الذي أنشئت "الأونروا" بموجبه، لا تزال تؤمن بأهمية وجود الوكالة كعامل أمن واستقرار بالمنطقة.
لا شك أن "الأونروا" تمر بمنعطف تاريخي حاسم يطال مصير وجودها الحيوي. ورغم أن قرار حق العودة ينبع من صلب القانون الدولي ويعد تطبيقاً له، ولا يسقط بالتقادم كما لا يلغيه أي اتفاق أو معاهدة جديدة، ولا تجوز فيه النيابة أو التمثيل لأنه حق فردي، ينبع من حرمة الملكية الفردية التي لا تسقط بالتقادم أو إعلان السيادة أو فرض الاحتلال، إضافة إلى أنه حق جماعي نابع من حق تقرير المصير.
إلا أن إحباط المخطط الصهيوني يعتمد على التعاون الأردني الفلسطيني مع الأطراف العربية والدولية للتمسك باستمرار عمل "الأونروا" إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار الدولي 194، والدفع تجاه تخصيص ميزانية دائمة وثابتة لها ضمن موازنة الأمم المتحدة، لا تعتمد على التبرعات والهبات.

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