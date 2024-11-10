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الإبلاغ عن المستفيدين من العمل الخيري المشتبه بهم

11/10/2024 11:23:03 PM
(MENAFN- Al Watan) ألزم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المؤسسات التي تقدم دعماً مالياً للأفراد بضرورة إبلاغ السلطات المختصة في حال الاشتباة بالأفراد، على أن يتم ذلك على وجه السرعة وبصفة عاجلة، ويأتي ذلك في إطار تنظيم سياسة الدعم المالي للأفراد.
تحريات مالية
تضمنت السياسة الالتزام بما ورد في أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام جرائم الإرهاب، تمويله والأنظمة ذات الشقة المالية، والرفع للجهات المختصة في حال ورود أية شكوك بشأن أي من المستفيدين، وذلك من خلال إبلاغ الادارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات العلاقة.
جمع التبرعات
يهدف المركز من وراء ذلك إلى تنظيم عملية تقديم الدعم المالي من قبل المؤسسة للأفراد والالتزام بما ورد في قرارات بشأن ذلك. وسعى المركز منذ تشكيله إلى تحكيم العمل الخيري على نحو مدروس ومنظم، وخصوصا فيما يتعلق بجمع التبرعات وإقامة الحملات والتعاقدات متعددة الأطراف، وكان من ثمرات ذلك التنظيم استلام التبرعات العينية والمالية، على نحو يجعل العمل الخيري حوكمةً، وبما يقطع الطريق على استغلال العمل الخيري في غير ما خصص له.
برامج ومشروعات
إلى ذلك، دشّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، إستراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية، التي تهدف إلى تعزيز الدور التنموي للكيانات غير الربحية، وتوفير بيئة ممكنة تساعد المنظمات على تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة، وتعظم من أثرها التنموي في المجتمع.
وتتلخص مهام إستراتيجية الإشراف الفني في نشر ثقافة العمل غير الربحي، ورفع وعي المجتمع بأهميته، ورصد الاحتياجات التنموية وتلبيتها من خلال التشجيع على تأسيس منظمات غير ربحية، ومساعدة طالبي التأسيس، إلى جانب تنظيم النشاط الفني بتقييم البرامج والمشروعات، وإبداء الرأي في حل ودمج المنظمات التابعة، وتمكين المنظمات غير الربحية التابعة لها بمتابعة نشاطها وتقييم كفاءتها الفنية، والإسهام في تذليل الصعوبات، وتنظيم الفعاليات التطويرية لها، بالإضافة إلى مهام الإسناد الحكومي، الذي يتمثل في بناء القدرات، وتمكين المنظمات غير الربحية من الإسناد والمشاركة في تطوير الخدمات.
الجمعيات
3540 جمعية أهلية
4232 جمعيات غير ربحية
692 مؤسسة أهلية وصندوق عائلي
إستراتيجية الإشراف الفني
نشر ثقافة العمل غير الربحي
رفع وعي المجتمع بأهميته
رصد الاحتياجات التنموية وتلبيتها
مساعدة طالبي التأسيس
تنظيم النشاط الفني بتقييم البرامج والمشروعات
إبداء الرأي في حل ودمج المنظمات التابعة
تمكين المنظمات غير الربحية

MENAFN10112024000089011017ID1108870656

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