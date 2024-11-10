Monday, 11 November 2024 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


Microsoft توقف عدة تطبيقات

11/10/2024 11:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة ((مايكروسوفت)) أنها ستوقف بعض التطبيقات الافتراضية القديمة عن العمل نهائيًا في نظام ويندوز، ومنها تطبيق البريد (Mail) والتقويم (Calendar) والأشخاص (People)، وذلك اعتبارًا من نهاية عام 2024.
وذكرت الشركة في بيان لها، أن تطبيق البريد القديم لن يتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكترونية أو استقبالها بعد نهاية هذا العام، أي مع مطلع عام 2025، ما سيجعل تثبيت تطبيق ((أوت لوك Outlook)) الجديد أو أي من تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى أمرًا ضروريًا للكثير من المستخدمين، في حين يمكن استخدام إصدار الويب من خدمة البريد الإلكتروني إذا كان ذلك متاحًا، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية.
وأوضح البيان أن ((مايكروسوفت)) حاليًا بصدد نقل المستخدمين الحاليين إلى تطبيق (Outlook) الجديد لنظام ويندوز، حيث يمكن تصدير الرسائل وأحداث التقويم وجهات الاتصال المخزنة في هذه التطبيقات من خلال خيار (التصدير Export).
في حين يمكن للمستخدمين غير الراغبين في الانتقال إلى هذا التطبيق تثبيت تطبيقات أخرى بديلة، مثل تطبيق (ثندربيرد Thunderbird) المجاني والمفتوح المصدر من شركة ((موزيلا)).

MENAFN10112024000089011017ID1108870646

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث