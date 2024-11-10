((بيتل وير)) تطلق تطبيقاً اجتماعياً لحكومة العراق على غرار ((واتساب)) - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت الشركة المصرية“بيتل وير” والمتخصصة فى تقديم حلول الأعمال والدعم الاستشارى للحكومات والشركات، أنها تطور حاليًا أول تطبيق اجتماعى لحكومة العراق، فضلا عن تقديم عدة خدمات للحكومة السعودية.

صرح أحمد طه، الرئيس التنفيذى لشركة“بيتل وير”، بأن الشركة تقوم حالياً بتطوير عدة استراتيجية فى المنطقة العربية، وأبرزها بوابة“أور” للخدمات الإلكترونية، التى تعد البوابة الرسمية للحكومة العراقية.

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أوضح طه لـ((البورصة))، أن الحكومة العراقية تتبنى حالياً برنامجاً طموحاً لإعادة الإعمار يتضمن تحويل كافة الخدمات الحكومية إلى حلول رقمية متطورة.

كشف طه أن الشركة تعمل على تأسيس تطبيق اجتماعى خاص بالحكومة العراقية يشبه تطبيق“واتساب”،

ويستهدف هذا التطبيق توفير وسيلة للتواصل بين المواطنين، تتضمن خدمات المحادثة، والفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التى تتيح للمواطنين العراقيين التفاعل معاً فى بيئة رقمية مؤمنة.

وأضاف طه أن الشركة تستهدف من خلال هذا المشروع محاكاة تجربة التطبيق الصينى“وى تشات WeChat” لتلبية احتياجات المجتمع العراقي.

بالإضافة إلى مشاريعها فى العراق، تعمل“بيتل وير” على تطوير خدمات لعدة وزارات فى السعودية، حيث تشارك فى تحسين بعض الخدمات المقدمة على منصة“أبشر” الحكومية، وتطوير خدمات احترافية لوزارتى النقل والعدل.

وأوضح طه أن هذه المشاريع تأتى فى إطار التعاون بين الشركة والحكومة السعودية لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وقال طه إن خطة“بيتل وير” التوسعية ترتكز على الانتشار بشكل أوسع فى منطقة الشرق الأوسط، وتتطلع الشركة إلى دخول السوق الأوروبى بحلول عام 2026، ثم السوق الأميركى لاحقاً.

أشار إلى أن“بيتل وير” أسست مقرها فى السعودية منذ عامين، بفضل الدعم الذى تحظى به من رؤية السعودية 2030 وخططها الطموحة للتحول الرقمي.

وفى سياق متصل، أشار طه إلى أن“بيتل وير” تهتم بتطوير الكوادر التقنية من خلال تنظيم برامج تدريبية مجانية تستهدف طلاب الكليات التقنية المتميزين. وتشمل هذه البرامج تدريب الطلاب على المشاريع الحقيقية التى تنفذها الشركة، كما يتم اختبارهم أسبوعياً لضمان الاستفادة العلمية والتطبيقية من المحتوى التدريبي.

وأكد طه أن الشركة توفر فرص عمل للمتفوقين فى هذه البرامج بعد إجراء مقابلات معهم فى نهاية فترة التدريب.

أوضح طه أن رؤية الشركة المستقبلية تشمل أيضاً تعزيز انتشار اللغة العربية من خلال منصة“تأصيل”، وهى منصة تهدف إلى نشر المحتوى العلمى وإتاحة الموارد التعليمية للباحثين وطلاب العلم، مما يسهم فى دعم الثقافة العربية والإسلامية فى المجال الرقمي.