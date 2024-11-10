((بيتل وير)) تطلق تطبيقاً اجتماعياً لحكومة العراق على غرار ((واتساب)) - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت الشركة المصرية“بيتل وير” والمتخصصة فى تقديم حلول الأعمال والدعم الاستشارى للحكومات والشركات، أنها تطور حاليًا أول تطبيق اجتماعى لحكومة العراق، فضلا عن تقديم عدة خدمات للحكومة السعودية.
صرح أحمد طه، الرئيس التنفيذى لشركة“بيتل وير”، بأن الشركة تقوم حالياً بتطوير عدة مشاريع استراتيجية فى المنطقة العربية، وأبرزها بوابة“أور” للخدمات الإلكترونية، التى تعد البوابة الرسمية للحكومة العراقية.
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أوضح طه لـ((البورصة))، أن الحكومة العراقية تتبنى حالياً برنامجاً طموحاً لإعادة الإعمار يتضمن تحويل كافة الخدمات الحكومية إلى حلول رقمية متطورة.
كشف طه أن الشركة تعمل على تأسيس تطبيق اجتماعى خاص بالحكومة العراقية يشبه تطبيق“واتساب”،
ويستهدف هذا التطبيق توفير وسيلة للتواصل بين المواطنين، تتضمن خدمات المحادثة، والفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التى تتيح للمواطنين العراقيين التفاعل معاً فى بيئة رقمية مؤمنة.
وأضاف طه أن الشركة تستهدف من خلال هذا المشروع محاكاة تجربة التطبيق الصينى“وى تشات WeChat” لتلبية احتياجات المجتمع العراقي.
بالإضافة إلى مشاريعها فى العراق، تعمل“بيتل وير” على تطوير خدمات لعدة وزارات فى السعودية، حيث تشارك فى تحسين بعض الخدمات المقدمة على منصة“أبشر” الحكومية، وتطوير خدمات احترافية لوزارتى النقل والعدل.
وأوضح طه أن هذه المشاريع تأتى فى إطار التعاون بين الشركة والحكومة السعودية لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وقال طه إن خطة“بيتل وير” التوسعية ترتكز على الانتشار بشكل أوسع فى منطقة الشرق الأوسط، وتتطلع الشركة إلى دخول السوق الأوروبى بحلول عام 2026، ثم السوق الأميركى لاحقاً.
أشار إلى أن“بيتل وير” أسست مقرها فى السعودية منذ عامين، بفضل الدعم الذى تحظى به من رؤية السعودية 2030 وخططها الطموحة للتحول الرقمي.
وفى سياق متصل، أشار طه إلى أن“بيتل وير” تهتم بتطوير الكوادر التقنية من خلال تنظيم برامج تدريبية مجانية تستهدف طلاب الكليات التقنية المتميزين. وتشمل هذه البرامج تدريب الطلاب على المشاريع الحقيقية التى تنفذها الشركة، كما يتم اختبارهم أسبوعياً لضمان الاستفادة العلمية والتطبيقية من المحتوى التدريبي.
وأكد طه أن الشركة توفر فرص عمل للمتفوقين فى هذه البرامج بعد إجراء مقابلات معهم فى نهاية فترة التدريب.
أوضح طه أن رؤية الشركة المستقبلية تشمل أيضاً تعزيز انتشار اللغة العربية من خلال منصة“تأصيل”، وهى منصة تهدف إلى نشر المحتوى العلمى وإتاحة الموارد التعليمية للباحثين وطلاب العلم، مما يسهم فى دعم الثقافة العربية والإسلامية فى المجال الرقمي.
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