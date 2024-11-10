تباين مؤشرات البورصات الخليجية عند الإغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم بداية التعاملات الأسبوعية، ما بين ارتفاع وتراجع، واستردت بعض المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق، إضافة للتوجهات الجديدة للفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
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ففي الكويت، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد مرتفعة؛ بعد قرار مجلس الإحتياطي الفيدرالي ومراجعة مؤشر مورجان ستانلي لشهر نوفمبر 2024.
وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.41%، وصعد“العام” بنحو 0.63%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 1.89% و1.60% على التوالي، عن مستوى جلسة الخميس الماضي.
وقرر مجلس الإحتياطي الفيدرالي“الخميس الماضي” خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويعد ذلك ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال عام 2024، بعد خفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر.
وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 94.28 مليون دينار، وزعت على 495.65 مليون سهم، بتنفيذ 22.24 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنحو 4.86%، فيما تراجع 4قطاعات على رأسهم منافع بواقع 0.66% واستقر قطاع الرعاية الصحية.
وفي سلطنة عمان، ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط“مسقط 30” بنهاية تعاملات اليوم /الأحد/، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18 بالمائة، عند مستوى 4714.33 نقطة، رابحاً 0.38 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.
وساهم القطاع المالي في الأداء الإيجابي لمؤشر مسقط اليوم، وانفرد القطاع بارتفاع نسبته 0.14 بالمائة؛ بدعم سهم بنك عمان العربي المرتفع بنسبة 2.04 بالمائة، وارتفع صحار الدولي بنسبة 1.48 بالمائة.
وتراجعت قيمة التداولات إلى 10.47 مليون ريال، مقارنةً بنحو 9.28 مليون ريال جلسة يوم /الخميس/ الماضي.
وفي قطر، أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 55.11 نقطة، أي بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10623.63 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 153 مليونا و858 ألفا و16 سهما، بقيمة 391 مليونا و292 ألفا و158.386ريال، نتيجة تنفيذ 12209 صفقات في جميع القطاعات.
وارتفعت خلال التعاملات أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 628 مليارا و587 مليونا و318 ألفا و765.340 ريال، مقابل 627 مليارا و78 مليونا و286 ألفا و932.860 ريال، في الجلسة السابقة.
وفي المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسى اليوم منخفضًا 27.67 نقطة ليقفل عند مستوى 12103.16 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 525 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 20.85 نقطة ليقفل عند مستوى 29248.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم.
كما أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,027.02 بانخفاض وقدره 3.63 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 802.33 نقطة محافظاً على إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 287 ألفا و701 سهم بقيمة إجمالية قدرها 144 ألفا و662 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 19 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاتصالات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 45.62% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة
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