تباين مؤشرات البورصات الخليجية عند الإغلاق

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم بداية التعاملات الأسبوعية، ما بين ارتفاع وتراجع، واستردت بعض المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق، إضافة للتوجهات الجديدة للفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

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ففي الكويت، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد مرتفعة؛ بعد قرار مجلس الإحتياطي الفيدرالي ومراجعة مؤشر مورجان ستانلي لشهر نوفمبر 2024.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.41%، وصعد“العام” بنحو 0.63%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 1.89% و1.60% على التوالي، عن مستوى جلسة الخميس الماضي.

وقرر مجلس الإحتياطي الفيدرالي“الخميس الماضي” خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويعد ذلك ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال عام 2024، بعد خفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر.

وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 94.28 مليون دينار، وزعت على 495.65 مليون سهم، بتنفيذ 22.24 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنحو 4.86%، فيما تراجع 4قطاعات على رأسهم منافع بواقع 0.66% واستقر قطاع الرعاية الصحية.

وفي سلطنة عمان، ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط“مسقط 30” بنهاية تعاملات اليوم /الأحد/، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18 بالمائة، عند مستوى 4714.33 نقطة، رابحاً 0.38 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وساهم القطاع المالي في الأداء الإيجابي لمؤشر مسقط اليوم، وانفرد القطاع بارتفاع نسبته 0.14 بالمائة؛ بدعم سهم بنك عمان العربي المرتفع بنسبة 2.04 بالمائة، وارتفع صحار الدولي بنسبة 1.48 بالمائة.

وتراجعت قيمة التداولات إلى 10.47 مليون ريال، مقارنةً بنحو 9.28 مليون ريال جلسة يوم /الخميس/ الماضي.

وفي قطر، أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 55.11 نقطة، أي بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10623.63 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 153 مليونا و858 ألفا و16 سهما، بقيمة 391 مليونا و292 ألفا و158.386ريال، نتيجة تنفيذ 12209 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال التعاملات أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 628 مليارا و587 مليونا و318 ألفا و765.340 ريال، مقابل 627 مليارا و78 مليونا و286 ألفا و932.860 ريال، في الجلسة السابقة.

وفي المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسى اليوم منخفضًا 27.67 نقطة ليقفل عند مستوى 12103.16 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 525 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 20.85 نقطة ليقفل عند مستوى 29248.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم.

كما أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,027.02 بانخفاض وقدره 3.63 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 802.33 نقطة محافظاً على إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 287 ألفا و701 سهم بقيمة إجمالية قدرها 144 ألفا و662 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 19 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاتصالات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 45.62% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة