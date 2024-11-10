غاز الريشة وأزمة الثقة .. بين الوعود والإجراءات المفقودة

MENAFN - Khaberni) خبرني - من المعروف أن أي حكومة جديدة، في بداية فترة عملها، تسعى لتحقيق ما يُعرف في علم الإدارة بـ“الانتصارات السريعة” (quick wins)، وهو أسلوب يهدف إلى خلق حالة من التفاؤل في المجتمع عبر تقديم حلول سريعة وجديدة للمشكلات، تُعرض كعربون لبداية جديدة. إلا أن هذا المسار يحمل سلاحًا ذا حدين: إما أن يُبنى عليه بشكل منهجي وعلمي لتحقيق نتائج ملموسة، أو يتحول إلى سلسلة من الوعود التي تفتقد إلى المصداقية، مما يزيد من حالة الإحباط العامة.

في كتابها Strategic Agility: The Art of Piloting Initiatives، تشير الكاتبة الألمانية بتينا بوشل إلى أن تحقيق“الانتصارات السريعة” في عالم سريع التغير يتطلب استراتيجيات أكثر رشاقة ومرونة مما اعتدنا عليه. وتؤكد أن تنفيذ الاستراتيجية في هذه البيئة المتقلبة وغير المستقرة يستلزم سرعة في التعلم واتخاذ القرارات المناسبة، إلى جانب تخصيص الموارد بشكل فعّال.

في هذا السياق، أصبح الحديث عن حقل غاز الريشة مجرد وعود تثير الأمل، دون أن تترجم إلى نتائج ملموسة. حكومات متعاقبة، بدءًا من حكومة الملقي، مرورًا بحكومات الرزاز والخصاونة، جميعها قدّمت وعودًا بهذا المشروع الطموح، ولكن لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع. واليوم، حكومة جعفر حسان تعرض أرقامًا وبيانات للمشروع تبعث على التفاؤل، ولكن وسط أجواء حساسة في البلاد بسبب ارتفاع نسب البطالة وزيادة فاتورة المعيشة بمختلف أشكالها، وصعوبة الأحوال الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.

إذا لم تُترجم هذه الوعود إلى تحسن ملموس في الوضع المعيشي للمواطنين، فإن التفاؤل الذي يُبنى عليها قد يتحول إلى أداة هدم بدلاً من أن يكون أداة بناء. عندها، سيصبح الحديث عن هذه المشاريع مجرد تكرار لوعود تزيد من الإحباط وتعمق الفجوة بين الحكومة والشعب.

في ظل ما نشهده من صراعات حولنا، أصبح من الضروري أن تعمل مؤسسات الدولة الأردنية على استعادة الثقة بين الدولة والمواطنين. فاستمرار تقديم الوعود من الحكومات دون تنفيذها سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتوسيع الفجوة بين السلطة والشعب. نحن نعيش في بيئة اقتصادية وسياسية متغيرة وضاغطة، حيث تتطلب التحديات الراهنة تعزيز الثقة المتبادلة دون تردد. بالتالي، لا بد أن تكون الأفعال أكثر من الكلمات والتصريحات، ويجب بناء علاقة متينة ومستدامة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، تقوم على العمل المشترك، الشفافية، والمسؤولية، والتخطيط الاستراتيجي السليم.

إن تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين ليس رفاهية، بل هو ضرورة حتمية إذا أردنا مواجهة التحديات الحالية وتحقيق التنمية المستدامة لبلادنا. وعلى صناع القرار أن يدركوا أن بناء هذه الثقة يحتاج إلى عمل وتخطيط استراتيجي مكثف، أساسه المشاريع الكبرى التي تُحدث فرقًا حقيقيًا وجوهريًا في حياة المواطنين.