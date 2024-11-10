المحارمة: 150 مليون دولار خسائر الأردن من هجمات الأمن السيبراني

MENAFN - Khaberni) خبرني - قدر رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة، خسائر الأردن من هجمات الأمن السيبراني بنحو 100 إلى 150 مليون دولار، مضيفا أن خسائر الأردن جراء الهجمات السيبرانية قليلة مقارنة بالدول الأخرى، بفضل إجراءات الحماية المتبعة.





المحارمة، أوضح

مساء الأحد، أن الهجمات السيبرانية في تزايد حول العالم، بسبب العائد المادي لمنفذي هذه الهجمات على المؤسسات حول العالم، مضيفا أن الخسائر العالمية جراء الهجمات السيبرانية تقدر بـ 6 ترليون دولار (أي 4% من الناتج العالمي)، وفق قناة المملكة.





ولفت إلى أن التشريعات المفروضة في الأردن، والموارد البشرية في مجال الأمن السيبراني، والقدرات الفنية، ساهمت لحد كبير من الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات في المملكة.





وأشار إلى أن الأردن انتقل من المرتبة 47 إلى المرتبة 27 في مجال الأمن السيبراني، ضمن الفئة الأعلى عالميا في ذات المجال، بحسب آخر تقرير لمنظمة الاتصال الدولية.





وأضاف المحارمة، أن المركز الوطني للأمن السيبراني شكل فريقا وطنيا لرفع تصنيف الأردن في مجال الأمن السيبراني عالميا، تشمل العديد من العاملين في مؤسسات القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أنه تم العمل ضمن المعايير المعمول بها عالميا لرفع التصنيف بمجال الأمن السيبراني.





المحارمة، اعتبر أن الجامعات في الأردن، من أفضل الجامعات التي تدرس مجال الأمن السيبراني، مؤكدا أهمية ذلك في انعكاسه على مخرجات التعليم العالي في ذات المجال.





وأوضح، أن مركز الأمن السيبراني يحاول تغطية الفجوة بين مخرجات الجامعة، ومهارات سوق العمل، في مجال الأمن السيبراني، مضيفا أن المركز يحاول العمل على مبادرة لمراجعة مناهج الجامعات في الأمن السيبراني.