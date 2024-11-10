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رئيس الشورى يعزي السعودية في استشهاد ضابطين من قوات التحالف

11/10/2024 7:16:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬الشيخ،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ضمّنها‭ ‬أحر‭ ‬التعازي‭ ‬وخالص‭ ‬المواساة‭ ‬باستشهاد‭ ‬ضابطين‭ ‬وإصابة‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬إثر‭ ‬تعرضهم‭ ‬لحادث‭ ‬اعتداء‭ ‬غادر‭ ‬وجبان‭ ‬داخل‭ ‬معسكر‭ ‬تدريبي‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬بمدينة‭ (‬سيئون‭) ‬التابعة‭ ‬لمحافظة‭ ‬حضرموت،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يجعلهما‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهلهما‭ ‬وذويهما‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬ينعم‭ ‬على‭ ‬المصاب‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬الاستنكار‭ ‬والرفض‭ ‬الشديدين‭ ‬لهذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الغادر،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الدعم‭ ‬والتضامن‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والوقوف‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الخطوات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬وسيادة‭ ‬أراضيها‭.‬

وثمَّنَ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬لدعم‭ ‬الشرعية،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬وخطوات‭ ‬إنسانية‭ ‬مشهودة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬داخل‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية،‭ ‬وذلك‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لحرصها‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬يحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬وينهي‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬عليها‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وأن‭ ‬تتواصل‭ ‬مسيرة‭ ‬إنجازاتها‭ ‬ونجاحاتها‭ ‬التنموية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬وبمؤازرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

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