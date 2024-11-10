رئيس الشورى يعزي السعودية في استشهاد ضابطين من قوات التحالف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقية تعزية إلى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، ضمّنها أحر التعازي وخالص المواساة باستشهاد ضابطين وإصابة آخر من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إثر تعرضهم لحادث اعتداء غادر وجبان داخل معسكر تدريبي لقوات التحالف بمدينة (سيئون) التابعة لمحافظة حضرموت، داعيًا المولى عزَّ وجل أن يجعلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصاب بالشفاء العاجل.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الاستنكار والرفض الشديدين لهذا الاعتداء الغادر، مؤكدًا الدعم والتضامن التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في كل الخطوات والإجراءات التي تتخذها من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.
وثمَّنَ رئيس مجلس الشورى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية، وما تقوم بها من مبادرات وخطوات إنسانية مشهودة ومؤثرة داخل الجمهورية اليمنية، وذلك تأكيدًا لحرصها على التوصل إلى حل سياسي يحقق الاستقرار وينهي الأزمة في اليمن، بما يحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، وأن تتواصل مسيرة إنجازاتها ونجاحاتها التنموية، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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