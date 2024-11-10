رئيس الشورى يعزي السعودية في استشهاد ضابطين من قوات التحالف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬الاستنكار‭ ‬والرفض‭ ‬الشديدين‭ ‬لهذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الغادر،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الدعم‭ ‬والتضامن‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والوقوف‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الخطوات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬وسيادة‭ ‬أراضيها‭.‬

وثمَّنَ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬لدعم‭ ‬الشرعية،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬وخطوات‭ ‬إنسانية‭ ‬مشهودة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬داخل‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية،‭ ‬وذلك‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لحرصها‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬يحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬وينهي‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬عليها‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وأن‭ ‬تتواصل‭ ‬مسيرة‭ ‬إنجازاتها‭ ‬ونجاحاتها‭ ‬التنموية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬وبمؤازرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

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