اقتراح نيابي: 4 سنوات حد أقصى لتوظيف الأجانب في الوظائف العامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬أقصى‭ ‬لمدة‭ ‬التوظيف‭ ‬للأجانب‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬العامة،‭ ‬والتي‭ ‬تقيد‭ ‬بمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬التعديل‭ ‬ملزماً‭ ‬بإعداد‭ ‬كادر‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬لتولي‭ ‬هذه‭ ‬الوظيفة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تدريبهم‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬لها،‭ ‬سواء‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأجنبي‭ ‬نفسه،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تدريبهم‭ ‬في‭ ‬المعاهد‭ ‬والجامعات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭.‬

ويهدف‭ ‬المقترح‭ ‬الى‭ ‬إحلال‭ ‬المواطنين‭ ‬محل‭ ‬الأجانب‭ ‬المتقلدين‭ ‬للوظائف‭ ‬العامة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬ملف‭ ‬البطالة‭ ‬وتقليل‭ ‬أعداد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬ودعمهم‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬استقرارهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬والذي‭ ‬سيعود‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ولكل‭ ‬هذه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬تأتي‭ ‬الحاجة‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭.‬

وتقدم‭ ‬لهذا‭ ‬المقترح‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬العليوي،‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد،‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬العشيري،‭ ‬النائبة‭ ‬لولوة‭ ‬الرميحي،‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭.‬

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