اقتراح نيابي: 4 سنوات حد أقصى لتوظيف الأجانب في الوظائف العامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون لوضع حد أقصى لمدة التوظيف للأجانب في الوظائف العامة، والتي تقيد بمدة أربع سنوات كحد أقصى، كما يأتي التعديل ملزماً بإعداد كادر من المواطنين البحرينيين لتولي هذه الوظيفة بعد انتهاء مدة السنوات الأربع، وذلك عن طريق تدريبهم وتهيئتهم لها، سواء عن طريق الأجنبي نفسه، أو عن طريق تدريبهم في المعاهد والجامعات ذات الاختصاص.
ويهدف المقترح الى إحلال المواطنين محل الأجانب المتقلدين للوظائف العامة، والمساهمة في حل ملف البطالة وتقليل أعداد الباحثين عن عمل ودعمهم ومساعدتهم لتحقيق استقرارهم الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي، والذي سيعود في نهاية المطاف بالنفع على الاقتصاد الوطني، ولكل هذه الاعتبارات التي تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن تأتي الحاجة للموافقة على هذا الاقتراح بقانون.
وتقدم لهذا المقترح كل من النائب محمد العليوي، النائب جليلة السيد، النائب د. هشام العشيري، النائبة لولوة الرميحي، النائب حمد الدوي.
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