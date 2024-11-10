لجنة التنسيق البرلمانية الخليجية تعتمد مقترح البحرين بشأن ((تعزيز الهوية الخليجية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حرص السلطة التشريعية بالمملكة على دعم الجهود الرامية لتعزيز فاعلية الدور البرلماني الخليجي الموحد، وتطوير منظومة العمل المشترك، بما يتناسب مع متانة العلاقات القائمة بين الدول الخليجية الشقيقية، وتاريخها المستند على وحدة المصير، وتطلعاتها التنموية، وسعيها الحثيث نحو مستقبل مشرق.
جاء ذلك خلال مشاركة صادق عيد آل رحمة عضو مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية، والنائب خالد صالح بوعنق، والمهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد صباح أمس (الأحد) لمناقشة آلية العمل وأهم الموضوعات والبنود التي سيتم طرحها على جدول أعمال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول الخليج.
وخلال الاجتماع وافق ممثلو برلمانات دول مجلس التعاون، على الاقتراح الذي تقدم به وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، بتضمين جدول أعمال اجتماع الرؤساء موضوع «تعزيز الهوية الخليجية»، انطلاقا من الإجماع على أهميته التي تزداد إلحاحا في هذه المرحلة وفي ظل المتغيرات المتسارعة.
واستذكر وفد الشعبة المواقف المشرفة لعضو مجلس الشورى الفقيد الراحل السيد عبدالرحمن جمشير، الذي ترأس وفد مملكة البحرين في الاجتماع السابق للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، مؤكدين أن الفقيد كان واحداً من النخب السياسية البارزة في مملكة البحرين، وداعما للشراكة البرلمانية بين الدول الخليجية والعربية، وحاملاً لقضاياها في المحافل الإقليمية والدولية.
وخلال مداخلة للسيد صادق عيد آل رحمة عضو مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع، أكد أن مجلس التعاون سيظل نموذجاً للترابط والتكامل بين الشعوب الخليجية، التي يجمعها مصير مشترك ورؤية واحدة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ونوه إلى أن الاجتماعات البرلمانية الخليجية تشكل خطوة هامة لترسيخ صرح التعاون المشترك، الذي يتميز بالريادة والتجديد، وتعكس الحرص المستمر على تحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون، من خلال إبراز قوة الروابط بين الأشقاء والشركاء الاستراتيجيين بغية تحقيق التطلعات التي تصب في صالح دول وشعوب الخليج.
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