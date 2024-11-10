لجنة التنسيق البرلمانية الخليجية تعتمد مقترح البحرين بشأن ((تعزيز الهوية الخليجية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬صادق‭ ‬عيد‭ ‬آل‭ ‬رحمة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬والنائب‭ ‬خالد‭ ‬صالح‭ ‬بوعنق،‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للجنة‭ ‬التنسيق‭ ‬البرلماني‭ ‬والعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭) ‬لمناقشة‭ ‬آلية‭ ‬العمل‭ ‬وأهم‭ ‬الموضوعات‭ ‬والبنود‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬لرؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬والوطني‭ ‬والأمة‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬وافق‭ ‬ممثلو‭ ‬برلمانات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بتضمين‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماع‭ ‬الرؤساء‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الخليجية‮»‬،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الإجماع‭ ‬على‭ ‬أهميته‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬إلحاحا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬المتغيرات‭ ‬المتسارعة‭. ‬

واستذكر‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬المواقف‭ ‬المشرفة‭ ‬لعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭ ‬السيد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير،‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬للجنة‭ ‬التنسيق‭ ‬البرلماني‭ ‬والعلاقات‭ ‬الخارجية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الفقيد‭ ‬كان‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬النخب‭ ‬السياسية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وداعما‭ ‬للشراكة‭ ‬البرلمانية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية،‭ ‬وحاملاً‭ ‬لقضاياها‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وخلال‭ ‬مداخلة‭ ‬للسيد‭ ‬صادق‭ ‬عيد‭ ‬آل‭ ‬رحمة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬سيظل‭ ‬نموذجاً‭ ‬للترابط‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬الخليجية،‭ ‬التي‭ ‬يجمعها‭ ‬مصير‭ ‬مشترك‭ ‬ورؤية‭ ‬واحدة‭ ‬لمستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬البرلمانية‭ ‬الخليجية‭ ‬تشكل‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬لترسيخ‭ ‬صرح‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بالريادة‭ ‬والتجديد،‭ ‬وتعكس‭ ‬الحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬شعوب‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبراز‭ ‬قوة‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬والشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬بغية‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬الخليج‭.‬

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