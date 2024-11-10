Monday, 11 November 2024 02:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


23 قتيلا بينهم 7 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة شمالي بيروت

11/10/2024 7:16:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬قتل‭ ‬38‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬أمس،‭ ‬بينهم‭ ‬23‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬تقع‭ ‬شمال‭ ‬بيروت،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬في‭ ‬خضّم‭ ‬التصعيد‭ ‬المتواصل‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬علمات‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬جبيل‭ ‬أدت‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬وعشرين‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬سبعة‭ ‬أطفال‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬‮«‬أشلاء‭ ‬من‭ ‬المكان‭ ‬يتم‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬هوية‭ ‬أصحابها‭ ‬ما‭ ‬يرجح‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬سابقة‭ ‬للمصدر‭ ‬نفسه‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬20‭ ‬قتيلا‭. ‬

وفي‭ ‬موقع‭ ‬الغارة‭ ‬في‭ ‬علمات،‭ ‬أظهرت‭ ‬صور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عناصر‭ ‬إسعاف‭ ‬وهم‭ ‬يبحثون‭ ‬بين‭ ‬أنقاض‭ ‬المنزل‭ ‬المستهدف‭ ‬الذي‭ ‬سويّ‭ ‬بالأرض،‭ ‬فيما‭ ‬عملت‭ ‬جرافة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الركام‭. ‬

وطوّقت‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬ومن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مكان‭ ‬الغارة،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬مصوّر‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وحمل‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القرية‭ ‬أمتعتهم‭ ‬في‭ ‬سياراتهم‭ ‬وهربوا‭ ‬منها‭ ‬بحسب‭ ‬المصوّر‭. ‬

وبيّنت‭ ‬اللقطات‭ ‬المسعفين‭ ‬وهم‭ ‬ينتشلون‭ ‬جثثا‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬المنزل‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جبلية‭ ‬نائية‭ ‬ووعرة،‭ ‬لفّت‭ ‬ببطانيات،‭ ‬وحولهم‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬وآلية‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬اللبناني‭. ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬سوى‭ ‬هيكل‭ ‬سقفه‭ ‬الحديد‭. ‬

ووقعت‭ ‬الغارة‭ ‬بعيد‭ ‬وصول‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬العنصر‭ ‬قتل‭ ‬متأثرا‭ ‬بجراحه‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬

وتشنّ‭ ‬اسرائيل‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬غارات‭ ‬دامية‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬وقرى‭ ‬تقع‭ ‬خارج‭ ‬المعاقل‭ ‬التقليدية‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬تستهدف‭ ‬سيارات‭ ‬أو‭ ‬أفرادا‭ ‬أو‭ ‬شققا‭ ‬سكنية‭. ‬وتحدثت‭ ‬تقارير‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬عن‭ ‬ارتباط‭ ‬الأهداف‭ ‬بحزب‭ ‬الله‭. ‬ويثير‭ ‬ذلك‭ ‬حساسيات‭ ‬وارتيابا‭ ‬وتوترات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يريد‭ ‬سكانها‭ ‬أن‭ ‬يبقوا‭ ‬في‭ ‬منأى‭ ‬من‭ ‬العدوان‭. ‬

وفي‭ ‬شرق‭ ‬لبنان،‭ ‬قتل‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬متتالية‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬زغرين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بعلبك‭ ‬الهرمل،‭ ‬وعن‭ ‬سقوط‭ ‬أربعة‭ ‬شهداء‮»‬‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬شعث‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بعلبك‭ ‬الهرمل‭ ‬كذلك،‭ ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬وأصيب‭ ‬7‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬سرعين‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬كذلك‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬بدنايل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بعلبك‭ ‬الهرمل‭. ‬

كذلك،‭ ‬شنّ‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بعلبك‭ ‬بشرق‭ ‬لبنان،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسبقها‭ ‬إنذار‭ ‬بالإخلاء‭. ‬

وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطيران‭ ‬المعادي‭ ‬شنّ‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬آل‭ ‬اللقيس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بعلبك‮»‬‭. ‬

وشنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭-‬الاحد‭ ‬وصباح‭ ‬الاحد‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬قرى‭ ‬وبلدات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬وشرق‭ ‬لبنان،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسعفين‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الاسلامية‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مركزهم‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عدلون‭ ‬الساحلية‭ ‬بجنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬تبنّى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الأحد‭ ‬قصف‭ ‬تجمّعات‭ ‬لجنود‭ ‬اسرائيليين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬قرى‭ ‬لبنانية‭ ‬حدودية‭.‬

MENAFN10112024000055011008ID1108870500

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث