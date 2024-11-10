23 قتيلا بينهم 7 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة شمالي بيروت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬قتل‭ ‬38‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬أمس،‭ ‬بينهم‭ ‬23‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬تقع‭ ‬شمال‭ ‬بيروت،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬في‭ ‬خضّم‭ ‬التصعيد‭ ‬المتواصل‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬علمات‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬جبيل‭ ‬أدت‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬وعشرين‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬سبعة‭ ‬أطفال‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬‮«‬أشلاء‭ ‬من‭ ‬المكان‭ ‬يتم‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬هوية‭ ‬أصحابها‭ ‬ما‭ ‬يرجح‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬سابقة‭ ‬للمصدر‭ ‬نفسه‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬20‭ ‬قتيلا‭. ‬

وفي‭ ‬موقع‭ ‬الغارة‭ ‬في‭ ‬علمات،‭ ‬أظهرت‭ ‬صور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عناصر‭ ‬إسعاف‭ ‬وهم‭ ‬يبحثون‭ ‬بين‭ ‬أنقاض‭ ‬المنزل‭ ‬المستهدف‭ ‬الذي‭ ‬سويّ‭ ‬بالأرض،‭ ‬فيما‭ ‬عملت‭ ‬جرافة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الركام‭. ‬

وطوّقت‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬ومن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مكان‭ ‬الغارة،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬مصوّر‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وحمل‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القرية‭ ‬أمتعتهم‭ ‬في‭ ‬سياراتهم‭ ‬وهربوا‭ ‬منها‭ ‬بحسب‭ ‬المصوّر‭. ‬

وبيّنت‭ ‬اللقطات‭ ‬المسعفين‭ ‬وهم‭ ‬ينتشلون‭ ‬جثثا‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬المنزل‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جبلية‭ ‬نائية‭ ‬ووعرة،‭ ‬لفّت‭ ‬ببطانيات،‭ ‬وحولهم‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬وآلية‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬اللبناني‭. ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬سوى‭ ‬هيكل‭ ‬سقفه‭ ‬الحديد‭. ‬

ووقعت‭ ‬الغارة‭ ‬بعيد‭ ‬وصول‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬العنصر‭ ‬قتل‭ ‬متأثرا‭ ‬بجراحه‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬

وتشنّ‭ ‬اسرائيل‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬غارات‭ ‬دامية‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬وقرى‭ ‬تقع‭ ‬خارج‭ ‬المعاقل‭ ‬التقليدية‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬تستهدف‭ ‬سيارات‭ ‬أو‭ ‬أفرادا‭ ‬أو‭ ‬شققا‭ ‬سكنية‭. ‬وتحدثت‭ ‬تقارير‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬عن‭ ‬ارتباط‭ ‬الأهداف‭ ‬بحزب‭ ‬الله‭. ‬ويثير‭ ‬ذلك‭ ‬حساسيات‭ ‬وارتيابا‭ ‬وتوترات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يريد‭ ‬سكانها‭ ‬أن‭ ‬يبقوا‭ ‬في‭ ‬منأى‭ ‬من‭ ‬العدوان‭. ‬

وفي‭ ‬شرق‭ ‬لبنان،‭ ‬قتل‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬متتالية‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬زغرين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بعلبك‭ ‬الهرمل،‭ ‬وعن‭ ‬سقوط‭ ‬أربعة‭ ‬شهداء‮»‬‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬شعث‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بعلبك‭ ‬الهرمل‭ ‬كذلك،‭ ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬وأصيب‭ ‬7‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬سرعين‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬كذلك‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬بدنايل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بعلبك‭ ‬الهرمل‭. ‬

كذلك،‭ ‬شنّ‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بعلبك‭ ‬بشرق‭ ‬لبنان،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسبقها‭ ‬إنذار‭ ‬بالإخلاء‭. ‬

وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطيران‭ ‬المعادي‭ ‬شنّ‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬آل‭ ‬اللقيس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بعلبك‮»‬‭. ‬

وشنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭-‬الاحد‭ ‬وصباح‭ ‬الاحد‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬قرى‭ ‬وبلدات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬وشرق‭ ‬لبنان،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسعفين‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الاسلامية‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مركزهم‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عدلون‭ ‬الساحلية‭ ‬بجنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬تبنّى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الأحد‭ ‬قصف‭ ‬تجمّعات‭ ‬لجنود‭ ‬اسرائيليين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬قرى‭ ‬لبنانية‭ ‬حدودية‭.‬