ناصر بن حمد يهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإنجاز البطولة العربية للكرة الطائرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬للمنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬للرجال‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرفيع‭ ‬يأتي‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬عهد‭ ‬التطور‭ ‬والإنجاز‭ ‬وهي‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬أرادها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬لتثبيت‭ ‬أركان‭ ‬رياضة‭ ‬المملكة،‭ ‬وحصدها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬استمرارها‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المتواصل‭ ‬للحركتين‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

‭.. ‬ويهنئ‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭.‬

وأوضح‭ ‬سموه،‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬بالحركتين‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬بتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭ ‬خلال‭ ‬المحافل‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭.‬