ناصر بن حمد يهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإنجاز البطولة العربية للكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة فوز منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بلقب البطولة الثالثة والعشرين للمنتخبات العربية للرجال التي احتضنتها مملكة البحرين.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا الإنجاز الرفيع يأتي مع مواصلة الحركة الرياضية البحرينية مرحلة جديدة من عهد التطور والإنجاز وهي المرحلة التي أرادها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لتثبيت أركان رياضة المملكة، وحصدها المزيد من الإنجازات الكبرى التي تؤكد استمرارها نحو المزيد من التطور والازدهار.
وأعرب سموه، عن شكره وتقديره إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل للحركتين الشبابية والرياضية في مملكتنا الغالية.
.. ويهنئ ولي العهد رئيس الوزراء
كما هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة فوز منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بلقب البطولة.
وأوضح سموه، أن الاهتمام الذي يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالحركتين الشبابية والرياضية ساهمت بشكل ملحوظ بتحقيق الإنجازات الرياضية المختلفة خلال المحافل العربية والإقليمية والعالمية.
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره لجهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم القطاع الرياضي والمساهمة الفعالة بتحقيق الإنجازات الرياضية.
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