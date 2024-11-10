((بحرين رايدرز)) يعقد عموميته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد نادي بحرين رايدرز اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت الماضي بمقر النادي الواقع بمبنى حوران # 2 بمنطقة السويفية.
انطلق الاجتماع بعد ان تم اعتماد النصاب القانوني للحضور من قبل ممثلي الهيئة العامة للرياضة والتي بلغت بنسبة 69 %. استهل الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور من قبل رئيس مجلس الادارة عبدالرحمن جناحي، بعدها تم عرض التقرير الأدبي الخاص بالنادي حتى تاريخ عقد الاجتماع تطرق فيه الي كم هائل من الانشطة والفعاليات الوطنية، الرياضية والاجتماعية، وفي ختام التقرير قدم ملخص لإنجازات لمجلس الادارة للفترة من شهر يوليو 2023 الي شهر أكتوبر 2024، بعدها فتح باب الاسئلة والمناقشة للتقرير الاداري.
بعدها تم عرض التقرير المالي من قبل عضو مجلس الادارة دعيج خليفة أبوالفتح نيابة عن الأمين المالي، قدم خلالها شرح مفصل للعمليات المالية والموقف المالي الحالي للنادي، كما تطرق للإنجازات المالية والتي حصلت خلال الفترة من يناير 2024 الي نهاية اكتوبر 2024. ثم فتح باب الاسئلة والمناقشة.ثم طلب رئيس مجلس الادارة من الحضور التصديق على التقريرين الاداري والمالي اللذان تم مناقشتهم خلال الاجتماع والذين تم التصديق عليهم من قبل اعضاء النادي
في نهاية الاجتماع تقدم عبدالرحمن جناحي بالشكر الي الهيئة العامة للرياضة على دعمهم اللامحدود للنادي والي جميع اعضاء النادي على دعمهم و وقوفهم وراء كل نجاح يصل اليه نادي بحرين رايدرز.
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