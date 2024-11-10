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((بحرين رايدرز)) يعقد عموميته

11/10/2024 7:16:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬نادي‭ ‬بحرين‭ ‬رايدرز‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬بمقر‭ ‬النادي‭ ‬الواقع‭ ‬بمبنى‭ ‬حوران‭ ‬ ‭#‬ ‭ ‬2‭ ‬بمنطقة‭ ‬السويفية‭.‬

انطلق‭ ‬الاجتماع‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للحضور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ممثلي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬بنسبة‭ ‬69 ‭%.‬ استهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيب‭ ‬بالحضور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جناحي،‭ ‬بعدها‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬التقرير‭ ‬الأدبي‭ ‬الخاص‭ ‬بالنادي‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬تطرق‭ ‬فيه‭ ‬الي‭ ‬كم‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬الانشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الوطنية،‭ ‬الرياضية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬التقرير‭ ‬قدم‭ ‬ملخص‭ ‬لإنجازات‭ ‬لمجلس‭ ‬الادارة‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬الي‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬بعدها‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الاسئلة‭ ‬والمناقشة‭ ‬للتقرير‭ ‬الاداري‭.‬

بعدها‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬دعيج‭ ‬خليفة‭ ‬أبوالفتح‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الأمين‭ ‬المالي،‭ ‬قدم‭ ‬خلالها‭ ‬شرح‭ ‬مفصل‭ ‬للعمليات‭ ‬المالية‭ ‬والموقف‭ ‬المالي‭ ‬الحالي‭ ‬للنادي،‭ ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬للإنجازات‭ ‬المالية‭ ‬والتي‭ ‬حصلت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬الي‭ ‬نهاية‭ ‬اكتوبر‭ ‬2024‭. ‬ثم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الاسئلة‭ ‬والمناقشة‭.‬ثم‭ ‬طلب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬التقريرين‭ ‬الاداري‭ ‬والمالي‭ ‬اللذان‭ ‬تم‭ ‬مناقشتهم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬والذين‭ ‬تم‭ ‬التصديق‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اعضاء‭ ‬النادي

في‭ ‬نهاية‭ ‬الاجتماع‭ ‬تقدم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جناحي‭ ‬بالشكر‭ ‬الي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬اللامحدود‭ ‬للنادي‭ ‬والي‭ ‬جميع‭ ‬اعضاء‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬و‭ ‬وقوفهم‭ ‬وراء‭ ‬كل‭ ‬نجاح‭ ‬يصل‭ ‬اليه‭ ‬نادي‭ ‬بحرين‭ ‬رايدرز‭.‬

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