فريق الشباب لكرة اليد يغادر إلى الدوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

غادرت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بعثة‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة؛‭ ‬استعدادًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الـ27‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬القارات‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬جلوب‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬يستضيفها‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ولغاية‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتقام‭ ‬منافساتها‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بالدحيل‭.‬

ويترأس‭ ‬بعثة‭ ‬الماروني‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬صادق‭ ‬الأسود،‭ ‬ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بالنادي‭ ‬جاسم‭ ‬أحمد،‭ ‬إداري‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬طارق،‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬منصور‭ ‬المدوب،‭ ‬مساعد‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬فيصل،‭ ‬المعد‭ ‬البدني‭ ‬طاهر‭ ‬محمد،‭ ‬اختصاصي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬علي‭ ‬أحمد،‭ ‬وعامل‭ ‬المهمات‭ ‬شكور‭.‬

واختار‭ ‬المدرب‭ ‬20‭ ‬لاعبا‭ ‬لتمثيل‭ ‬الماروني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬وهم‭: ‬ادم‭ ‬النشيط،‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬القمر،‭ ‬نادر‭ ‬سامي،‭ ‬صادق‭ ‬علي،‭ ‬حسن‭ ‬شهاب،‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬خليل،‭ ‬حسين‭ ‬رضي،‭ ‬عيسى‭ ‬جواد،‭ ‬احمد‭ ‬رضا،‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس،‭ ‬حسين‭ ‬خميس،‭ ‬علي‭ ‬الضايع،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبد‭ ‬الكريم،‭ ‬قاسم‭ ‬الشويخ،‭ ‬قاسم‭ ‬عقيل،‭ ‬عبدالله‭ ‬السلاطنة،‭ ‬حسين‭ ‬مجيد،‭ ‬انس‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ ‬وجهاد‭ ‬بن‭ ‬عرعر‭.‬

ووقع‭ ‬الماروني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أندية‭ ‬الريان‭ ‬القطري،‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬والشارقة‭ ‬الإماراتي‭.‬

وسيقص‭ ‬فريقنا‭ ‬شريط‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بلقاء‭ ‬الريان‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ثم‭ ‬سيواجه‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بمواجهة‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭.‬