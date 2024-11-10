فريق الشباب لكرة اليد يغادر إلى الدوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
غادرت أمس الأحد بعثة فريق نادي الشباب إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات «سوبر جلوب 2025»، والتي يستضيفها نادي الريان القطري خلال الفترة من 12 ولغاية 23 نوفمبر الجاري، وتقام منافساتها على صالة الاتحاد القطري لكرة اليد بالدحيل.
ويترأس بعثة الماروني عضو مجلس الإدارة أمين السر العام صادق الأسود، ويضم الوفد كلا من مدير لعبة كرة اليد بالنادي جاسم أحمد، إداري الفريق محمد طارق، المدرب أحمد منصور المدوب، مساعد المدرب محمد فيصل، المعد البدني طاهر محمد، اختصاصي العلاج الطبيعي علي أحمد، وعامل المهمات شكور.
واختار المدرب 20 لاعبا لتمثيل الماروني في هذه المشاركة وهم: ادم النشيط، محمد جعفر القمر، نادر سامي، صادق علي، حسن شهاب، علي محمد خليل، حسين رضي، عيسى جواد، احمد رضا، علي رضا، جاسم خميس، حسين خميس، علي الضايع، عبدالله عبد الكريم، قاسم الشويخ، قاسم عقيل، عبدالله السلاطنة، حسين مجيد، انس بن سليمان وجهاد بن عرعر.
ووقع الماروني في المجموعة الأولى إلى جانب أندية الريان القطري، الكويت الكويتي والشارقة الإماراتي.
وسيقص فريقنا شريط مبارياته في البطولة بلقاء الريان يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري، ثم سيواجه الكويت الكويتي يوم الخميس 14 الشهر نفسه، على أن يخوض مباراته الثالثة على التوالي بمواجهة الشارقة الإماراتي يوم السبت 16 نوفمبر.
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