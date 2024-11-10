يعقوب في مقدمة أفضل اللاعبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تصدّر محمد يعقوب لاعب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة قائمة أفضل اللاعبين في البطولة إذ حصل على جائزة أفضل لاعب شامل، وحصل زميله في المنتخب ناصر عنان على جائزة أفضل لاعب في مركز4، وحصل زميلهم هاني علي على جائزة أفضل لاعب في مركز3، وحصل زميلهم عباس عبد الله على جائزة أفضل ليبرو، بينما حصل القطري يوسف غلاف على جائزة أفضل لاعب في مركز2، وحصل زميله بابي على جائزة أفضل لاعب ثان في مركز2، وحصل التونسي محمد علي بن عثمان على جائزة أفضل لاعب ثان في مركز4، وحصل القطري بوريسلاف على جائزة أفضل معد.
MENAFN10112024000055011008ID1108870492
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.