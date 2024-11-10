يعقوب في مقدمة أفضل اللاعبين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تصدّر‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬إذ‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬شامل،‭ ‬وحصل‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬مركز4،‭ ‬وحصل‭ ‬زميلهم‭ ‬هاني‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬مركز3،‭ ‬وحصل‭ ‬زميلهم‭ ‬عباس‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ليبرو،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬القطري‭ ‬يوسف‭ ‬غلاف‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬مركز2،‭ ‬وحصل‭ ‬زميله‭ ‬بابي‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬مركز2،‭ ‬وحصل‭ ‬التونسي‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عثمان‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬مركز4،‭ ‬وحصل‭ ‬القطري‭ ‬بوريسلاف‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬معد‭.‬