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يعقوب في مقدمة أفضل اللاعبين

11/10/2024 7:16:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تصدّر‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬إذ‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬شامل،‭ ‬وحصل‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬مركز4،‭ ‬وحصل‭ ‬زميلهم‭ ‬هاني‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬مركز3،‭ ‬وحصل‭ ‬زميلهم‭ ‬عباس‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ليبرو،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬القطري‭ ‬يوسف‭ ‬غلاف‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬مركز2،‭ ‬وحصل‭ ‬زميله‭ ‬بابي‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬مركز2،‭ ‬وحصل‭ ‬التونسي‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عثمان‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬مركز4،‭ ‬وحصل‭ ‬القطري‭ ‬بوريسلاف‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬معد‭.‬

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