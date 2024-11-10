نسور قرطاج يحصدون برونزية العرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصد المنتخب التونسي المركز الثالث وبرونزية بطولة المنتخبات العربية لرجال 23 للكرة الطائرة بعد تفوقه على المنتخب العماني في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بثلاثة أشواط نظيفة 25-22، 25-21، 25-22، الذي جرى أمس في صالة عيسى بن راشد في الرفاع خلال اليوم الختامي للبطولة.
ورغم التكافؤ الذي شهده الشوط الأول إلا أنّ المنتخبين قدما أداء متباينا لعبت فيه الأخطاء البسيطة دورها في النقاط الحاسمة قبل أن يضع عمر العقربي نهاية له لصالح منتخبه تونس من مركز3.
ودانت الأفضلية النسبية في الشوط الثاني لزملاء خالد بن سليمان قائد تونس جراء الفاعلية الهجومية من مختلف مراكز اللعب فضلا عن حائط الصد 10-5، 24-19، ليعطي علي البنقي منتخبه تونس الشوط الثاني من مركز2 في هجوم لم ينجح صد العمانيين في تقديره.
وأعطى حائط الصد وهجوم إسماعيل الحيدي المنتخب العماني نقطة التعادل 14-14، 20-20 في الشوط الثالث ليعيد التنافس بين المنتخبين إلى مربعه الأول، قبل أن يحسم التونسي إسكندر الملولي الشوط والمباراة لمنتخبه.
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