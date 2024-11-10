نسور قرطاج يحصدون برونزية العرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصد‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وبرونزية‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬لرجال‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25-22،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للبطولة‭. ‬

ورغم‭ ‬التكافؤ‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬المنتخبين‭ ‬قدما‭ ‬أداء‭ ‬متباينا‭ ‬لعبت‭ ‬فيه‭ ‬الأخطاء‭ ‬البسيطة‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬الحاسمة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬عمر‭ ‬العقربي‭ ‬نهاية‭ ‬له‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبه‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬مركز3‭.‬

ودانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬النسبية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لزملاء‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ ‬قائد‭ ‬تونس‭ ‬جراء‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬10‭-‬5،‭ ‬24‭-‬19،‭ ‬ليعطي‭ ‬علي‭ ‬البنقي‭ ‬منتخبه‭ ‬تونس‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مركز2‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬صد‭ ‬العمانيين‭ ‬في‭ ‬تقديره‭.‬

وأعطى‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬وهجوم‭ ‬إسماعيل‭ ‬الحيدي‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭ ‬14‭-‬14،‭ ‬20‭-‬20‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬ليعيد‭ ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬إلى‭ ‬مربعه‭ ‬الأول،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬التونسي‭ ‬إسكندر‭ ‬الملولي‭ ‬الشوط‭ ‬والمباراة‭ ‬لمنتخبه‭.‬