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ختام مميز لبطولات العالم للسنوكر

11/10/2024 7:16:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬وحضور‭ ‬جماهيري‭ ‬مميز،‭ ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬بطولات‭ ‬العالم‭ ‬للسنوكر‭ ‬للأساتذة‭ ‬والرجال‭ ‬والسيدات،‭ ‬والتي‭ ‬استضافها‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬بمشاركة‭ ‬139‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬وبطلات‭ ‬العالم‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬بطولتي‭ ‬العالم‭ ‬للأساتذة‭ ‬والسيدات،‭ ‬فيما‭ ‬حسم‭ ‬الباكستاني‭ ‬محمد‭ ‬عاصف‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للرجال‭ ‬منذ‭ ‬أيام،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬قره‭ ‬غزوزلو‭ ‬بنتيجة‭ (‬5‭ - ‬3‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

ففي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسنوكر‭ ‬للأساتذة،‭ ‬تمكن‭ ‬التايلاندي‭ ‬إيسارا‭ ‬كاشايوونج‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الأفغاني‭ ‬صالح‭ ‬المحمدي‭ ‬بنتيجة‭ (‬4‭ - ‬3‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبين‭.‬

وحصد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الويلزي‭ ‬فيليب‭ ‬وليايمز،‭ ‬والهندي‭ ‬مانان‭ ‬شاندرا‭ ‬على‭ ‬ميداليتي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬خسارتهما‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأفغاني‭ ‬صالح‭ ‬المحمدي‭ (‬0‭ - ‬4‭)‬،‭ ‬والتايلاندي‭ ‬إيسارا‭ ‬كاشايوونج‭ (‬2‭ - ‬4‭).‬

واستحق‭ ‬اللاعب‭ ‬التايلاندي‭ ‬اللقب‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق،‭ ‬حيث‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬بتصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬العاشرة‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العماني‭ ‬سامي‭ ‬الحمراشدي،‭ ‬والبحريني‭ ‬هشام‭ ‬الصقر‭ ‬بنفس‭ ‬النتيجة‭ (‬3‭ - ‬1‭)‬،‭ ‬والعراقي‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬بنيجة‭ (‬3‭ - ‬0‭).‬

وفي‭ ‬دور‭ ‬الـ32،‭ ‬تمكن‭ ‬كاشايوونج‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬العراقي‭ ‬إيهاب‭ ‬الصالح‭ ‬بنتيجة‭ (‬3‭ - ‬0‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تخطى‭ ‬عقبة‭ ‬الإماراتي‭ ‬أحمد‭ ‬شهاب‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بنتيجة‭ (‬4‭ - ‬0‭)‬،‭ ‬بعدها‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬البحريني‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬بنتيجة‭ (‬4‭ - ‬0‭) ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬وأخيرا‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬مانان‭ ‬شاندرا‭ ‬بنتيجة‭ (‬4‭ - ‬2‭) ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وفي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسنوكر‭ ‬للسيدات،‭ ‬تمكنت‭ ‬التايلاندية‭ ‬بلويتشومبو‭ ‬لاوكياتفونج‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬نغ‭ ‬أون‭ ‬يي‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬بنتيجة‭ (‬3‭ - ‬2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬اللاعبتين‭ ‬ولم‭ ‬تحسم‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭.‬



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