ختام مميز لبطولات العالم للسنوكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة – (قنا): وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيري مميز، أسدل الستار اليوم على منافسات بطولات العالم للسنوكر للأساتذة والرجال والسيدات، والتي استضافها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر بمشاركة 139 لاعبا ولاعبة من أبطال وبطلات العالم.
وشهد اليوم الختامي المباراة النهائية في بطولتي العالم للأساتذة والسيدات، فيما حسم الباكستاني محمد عاصف لقب بطولة العالم للرجال منذ أيام، بعد فوزه على الإيراني علي قره غزوزلو بنتيجة (5 - 3) في المباراة النهائية.
ففي بطولة العالم للسنوكر للأساتذة، تمكن التايلاندي إيسارا كاشايوونج من تحقيق اللقب بعد فوزه على نظيره الأفغاني صالح المحمدي بنتيجة (4 - 3) في المباراة النهائية التي جاءت قوية من جانب اللاعبين.
وحصد كل من الويلزي فيليب وليايمز، والهندي مانان شاندرا على ميداليتي المركز الثالث بعد خسارتهما في الدور نصف النهائي، أمام كل من الأفغاني صالح المحمدي (0 - 4)، والتايلاندي إيسارا كاشايوونج (2 - 4).
واستحق اللاعب التايلاندي اللقب عن جدارة واستحقاق، حيث استهل مشواره بتصدر مجموعته العاشرة إثر فوزه في جميع مبارياته على كل من العماني سامي الحمراشدي، والبحريني هشام الصقر بنفس النتيجة (3 - 1)، والعراقي علي حسين بنيجة (3 - 0).
وفي دور الـ32، تمكن كاشايوونج من التغلب على العراقي إيهاب الصالح بنتيجة (3 - 0)، ثم تخطى عقبة الإماراتي أحمد شهاب في دور الثمن النهائي بنتيجة (4 - 0)، بعدها فاز على البحريني حبيب صباح بنتيجة (4 - 0) في الدور ربع النهائي، وأخيرا تغلب على الهندي مانان شاندرا بنتيجة (4 - 2) في نصف النهائي.
وفي بطولة العالم للسنوكر للسيدات، تمكنت التايلاندية بلويتشومبو لاوكياتفونج من تحقيق اللقب بعد فوزها على نغ أون يي من هونغ كونغ بنتيجة (3 - 2) في المباراة النهائية التي جاءت قوية من اللاعبتين ولم تحسم إلا في الشوط الفاصل.
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