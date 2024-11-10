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الاتحاد ينهي عقد فيليبي

11/10/2024 7:16:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تسير‭ ‬مفاوضات‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬نادي‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬الإيطالي‭ ‬لويس‭ ‬فيليبي‭ ‬مدافع‭ ‬الفريق‭ ‬نحو‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬بالتراضي‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لفسخ‭ ‬العقد‭ ‬عبر‭ ‬مخالصة‭ ‬مالية‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬قولها‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الطرفين‭ ‬يرغبان‭ ‬بفك‭ ‬الارتباط‭ ‬بحل‭ ‬مرض‭ ‬للجانبين،‭ ‬دون‭ ‬الاتجاه‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭)‬‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬محامي‭ ‬اللاعب‭ ‬قد‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬إنهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬إثر‭ ‬إسقاط‭ ‬اسمه‭ ‬من‭ ‬كشوفات‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬رابطة‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضية‭.‬

وشارك‭ ‬فيليبي‭ ‬أمام‭ ‬الخلود‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي،‭ ‬وخرج‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬20،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬للفخذ‭.‬

وانضم‭ ‬فيليبي،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عاما،‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬بعقد‭ ‬يمتد‭ ‬3‭ ‬مواسم‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬الإسباني،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬لم‭ ‬يسهم‭ ‬خلالها‭ ‬تهديفيا‭.‬



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