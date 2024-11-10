الاتحاد ينهي عقد فيليبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (د ب أ): تسير مفاوضات إدارة شركة نادي اتحاد جدة السعودي مع الإيطالي لويس فيليبي مدافع الفريق نحو التوصل إلى تسوية بالتراضي بين الطرفين لفسخ العقد عبر مخالصة مالية.
ونقلت صحيفة «الرياضية» عن مصادر قولها أمس الأحد «إن الطرفين يرغبان بفك الارتباط بحل مرض للجانبين، دون الاتجاه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».
وكان محامي اللاعب قد طلب من النادي إنهاء العلاقة في وقت سابق، إثر إسقاط اسمه من كشوفات الفريق في رابطة دوري المحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وشارك فيليبي أمام الخلود في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وخرج بديلا في الدقيقة 20، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.
وانضم فيليبي، البالغ من العمر 27 عاما، إلى الاتحاد في أغسطس 2023 بعقد يمتد 3 مواسم قادما من ريال بيتيس الإسباني، وشارك في 28 مباراة في جميع المسابقات، لم يسهم خلالها تهديفيا.
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