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صدارة ثلاثية في الدوري المصري

11/10/2024 7:16:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتهت‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬لدوري‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بانفراد‭ ‬أندية‭ ‬الأهلي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬الزمالك‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬بالصدارة‭ ‬بعدما‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭.‬

واستمرت‭ ‬أزمات‭ ‬التحكيم‭ ‬بعدما‭ ‬شهدت‭ ‬مباريات‭ ‬عدة‭ ‬قرارات‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬مواكبة‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬للعبة‭ ‬بإقالة‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬وتعيين‭ ‬لجنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬جديدة‭.‬

وشهدت‭ ‬المرحلة‭ ‬تسجيل‭ ‬15‭ ‬هدفاً‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬بواقع‭ ‬1‭.‬67‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‭.‬

ويتصدر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأهلي‭ ‬حسين‭ ‬الشحات‭ ‬وطاهر‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬والفلسطيني‭ ‬وسام‭ ‬أبو‭ ‬علي،‭ ‬ولاعب‭ ‬الزمالك‭ ‬ناصر‭ ‬منسي،‭ ‬ولاعب‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬محمد‭ ‬هلال،‭ ‬ومهاجم‭ ‬بيراميدز‭ ‬أحمد‭ ‬عاطف‭ ‬‮«‬قطة‮»‬،‭ ‬ولاعب‭ ‬غزل‭ ‬المحلة‭ ‬التونسي‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬حمودة‭ ‬قائمة‭ ‬الهدافين‭ ‬بهدفين‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬

تواصلت‭ ‬أزمات‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬فبعد‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬بلغت‭ ‬الأمور‭ ‬ذروتها‭ ‬بتسريب‭ ‬التسجيل‭ ‬الصوتي‭ ‬لمحادثة‭ ‬حكم‭ ‬مباراة‭ ‬الزمالك‭ ‬والبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬مع‭ ‬طاقم‭ ‬حكام‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬قرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬بإقالة‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬فاروق‭ ‬وتعيين‭ ‬لجنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬برئاسة‭ ‬ياسر‭ ‬عبد‭ ‬الرؤوف،‭ ‬مع‭ ‬تحويل‭ ‬التسريب‭ ‬للقضاء‭ ‬للفصل‭ ‬في‭ ‬صحته‭.‬

ولم‭ ‬تتوقف‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬زد‭ ‬باحتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ضد‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل‭ ‬‮«‬كوكا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الفريقين‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬الأحمر‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬أمر‭ ‬باستمرار‭ ‬اللعب‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬سموحة‭ ‬والزمالك‭ ‬طالب‭ ‬لاعبو‭ ‬الأول‭ ‬بطرد‭ ‬مدافع‭ ‬الثاني‭ ‬عمر‭ ‬جابر‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬عنيف‭ ‬على‭ ‬المغربي‭ ‬عبد‭ ‬الكبير‭ ‬الوادي،‭ ‬ثم‭ ‬طالبوا‭ ‬مجدداً‭ ‬بركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ضد‭ ‬حسام‭ ‬عبد‭ ‬المجيد،‭ ‬بينما‭ ‬أظهرت‭ ‬الإعادة‭ ‬التليفزيونية‭ ‬وجود‭ ‬مصطفى‭ ‬شلبي‭ ‬صاحب‭ ‬هدف‭ ‬الزمالك‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬تسلل‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬أو‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭.‬

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