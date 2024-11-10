صدارة ثلاثية في الدوري المصري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (أ ف ب): انتهت المرحلة الثانية من لدوري المصري لكرة القدم بانفراد أندية الأهلي حامل اللقب وغريمه التقليدي الزمالك والاتحاد السكندري بالصدارة بعدما نجحت في تحقيق الفوز الثاني تواليا.
واستمرت أزمات التحكيم بعدما شهدت مباريات عدة قرارات مثيرة للجدل من الحكام مواكبة مع قرار من الاتحاد المصري للعبة بإقالة لجنة الحكام وتعيين لجنة مؤقتة جديدة.
وشهدت المرحلة تسجيل 15 هدفاً فقط في تسع مباريات بواقع 1.67 هدف في المباراة الواحدة.
ويتصدر كل من ثلاثي الأهلي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر والفلسطيني وسام أبو علي، ولاعب الزمالك ناصر منسي، ولاعب البنك الأهلي محمد هلال، ومهاجم بيراميدز أحمد عاطف «قطة»، ولاعب غزل المحلة التونسي محمد علي بن حمودة قائمة الهدافين بهدفين لكل منهم.
تواصلت أزمات التحكيم في الدوري للمرحلة الثانية على التوالي. فبعد الأخطاء التي شهدتها المرحلة الأولى، بلغت الأمور ذروتها بتسريب التسجيل الصوتي لمحادثة حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي محمد عادل مع طاقم حكام الفيديو المساعد «في أيه آر» والتي ترتب على إثرها قرار الاتحاد المصري بإقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، مع تحويل التسريب للقضاء للفصل في صحته.
ولم تتوقف الاحتجاجات على التحكيم في الجولة الثانية، حيث طالب زد باحتساب ركلة جزاء ضد لاعب الأهلي أحمد نبيل «كوكا» في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الأحمر بهدف وحيد لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.
وفي مباراة سموحة والزمالك طالب لاعبو الأول بطرد مدافع الثاني عمر جابر بعد تدخل عنيف على المغربي عبد الكبير الوادي، ثم طالبوا مجدداً بركلة جزاء ضد حسام عبد المجيد، بينما أظهرت الإعادة التليفزيونية وجود مصطفى شلبي صاحب هدف الزمالك الثاني في موقف تسلل دون تدخل من الحكم أو حكم الفيديو المساعد.
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