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البنت ناجحة واللوائح طالحة

11/10/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عندما‭ ‬كنت‭ ‬أكتب‭ ‬مقالات‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬السعودية‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬زاوية‭ ‬منفرجة‮»‬،‭ ‬تناولت‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬أمر‭ ‬طالب‭ ‬سعودي‭ ‬أحرز‭ ‬نسبة‭ ‬98‭% ‬في‭ ‬امتحان‭ ‬الشهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة،‭ ‬كان‭ ‬راغبا‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬الطب،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تقبل‭ ‬به‭ ‬أي‭ ‬جامعة‭ ‬طالبا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المجال،‭ ‬ثم‭ ‬أبلغني‭ ‬أستاذ‭ ‬جامعي‭ ‬بأن‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬كليات‭ ‬الطب‭ ‬يتطلب‭ ‬امتثال‭ ‬الطالب‭ ‬امام‭ ‬لجنة‭ ‬معاينة،‭ ‬وان‭ ‬المرجح‭ ‬ان‭ ‬المعاينة‭ ‬فضحت‭ ‬بؤس‭ ‬تحصيل‭ ‬الطالب‭ ‬العلمي،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬اللجنة‭ ‬تستنتج‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬نجاحه‭ ‬العالية‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬‮«‬الغش‮»‬‭.‬

شابة‭ ‬عربية،‭ ‬ظلت‭ ‬متفوقة‭ ‬في‭ ‬دراستها‭ ‬وتحرز‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬متزوجة‮»‬،‭ ‬بمعنى‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تهتم‭ ‬بشؤون‭ ‬بيتها‭ ‬وزوجها‭ ‬والتزاماتها‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وشؤون‭ ‬دراستها‭ ‬في‭ ‬آنٍ‭ ‬واحد،‭ ‬وشاءت‭ ‬إرادة‭ ‬الله‭ ‬ألا‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الجلوس‭ ‬لامتحان‭ ‬الشهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬المحددة‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الولادة‮»‬،‭ ‬وكانت‭ ‬رغم‭ ‬ظروف‭ ‬الحمل‭ ‬الصعبة‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬مواظبة‭ ‬على‭ ‬استذكار‭ ‬دروسها،‭ ‬ولكن‭ ‬ظروف‭ ‬الإنجاب‭ ‬حرمتها‭ ‬من‭ ‬الجلوس‭ ‬للامتحان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬فلم‭ ‬تيأس،‭ ‬وواصلت‭ ‬المذاكرة‭ ‬وجلست‭ ‬لامتحانات‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬ونجحت‭ ‬بنسبة‭ ‬97‭%.‬

الطبيعي‭ ‬ان‭ ‬يهلل‭ ‬التربويون‭ ‬لفتاة‭ ‬كهذه‭ ‬كانت‭ ‬حبلى‭ ‬ثم‭ ‬أنجبت‭ ‬وليدا‭ ‬وظلت‭ ‬ترضعه‭ ‬وترعاه‭ ‬وتذاكر‭ ‬دروسها‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬حتى‭ ‬نجحت‭ ‬بتفوق‭ ‬مثير‭ ‬للإعجاب،‭ ‬جعلها‭ ‬ضمن‭ ‬العشرين‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬امتحان‭ ‬الشهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬بلادها،‭ ‬وما‭ ‬يثير‭ ‬الإعجاب‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬زوجها‭ ‬كان‭ ‬ومازال‭ ‬متحمسا‭ ‬لمواصلتها‭ ‬دراستها،‭ ‬وكان‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬حمل‭ ‬أوراقها‭ ‬الى‭ ‬كلية‭ ‬البنات،‭ ‬حيث‭ ‬وجد‭ ‬موظفات‭ ‬قسم‭ ‬التسجيل‭ ‬قد‭ ‬حولن‭ ‬المكتب‭ ‬الى‭ ‬مطعم‭ ‬به‭ ‬شتى‭ ‬صنوف‭ ‬الفطائر‭ ‬والحلويات‭ (‬وهذه‭ ‬ظاهرة‭ ‬في‭ ‬دواوين‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تقريبا،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬الموظفون‭ ‬بالطعام‭ ‬ويفرشون‭ ‬الصحف‭ ‬فوق‭ ‬طاولة‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ويأكلون‭ ‬أمام‭ ‬أعين‭ ‬أفراد‭ ‬الجمهور‭.. ‬فول‭ ‬وبصل‭ ‬وحمص‭.. ‬وبعضهم‭ ‬كرماء‭.. ‬تدخل‭ ‬عليهم‭ ‬فيصيحون‭ ‬فيك‭: ‬تفضل‭.. ‬وبعضهم‭ ‬لئام‭: ‬روح‭ ‬مو‭ ‬فاضين‭ ‬الحين‭.. ‬وفي‭ ‬تقديري‭ ‬فإن‭ ‬الأكل‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يمنع‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬مثل‭ ‬الاحتفال‭ ‬بترقية‭ ‬او‭ ‬زواج‭ ‬او‭ ‬نجاح‭ ‬أو‭ ‬وداع‭ ‬زميل‭ ‬او‭ ‬زميلة،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬سندويتش‭).. ‬ما‭ ‬علينا‭.. ‬قالت‭ ‬موظفات‭ ‬قسم‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬البنات‭ ‬ان‭ ‬مجموع‭ ‬97%‭ ‬لا‭ ‬يؤهلها‭ ‬للالتحاق‭ ‬بقسم‭ ‬اللغة‭ ‬الانجليزية‭ ‬الذي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬به‭. (‬كم‭ ‬المجموع‭ ‬المطلوب‭ ‬لدراسة‭ ‬الطب‭ ‬والصيدلة‭ ‬والهندسة؟‭).. ‬توجه‭ ‬الزوج‭ ‬الى‭ ‬الوزارة‭ ‬فقالوا‭ ‬له‭ ‬إن‭ ‬الحائزات‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للامتحانات‭ ‬لا‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬قبولهن‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ (‬طيب‭ ‬ولماذا‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬ثان؟‭).. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬يناقض‭ ‬كلام‭ ‬مسؤولة‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬التي‭ ‬أبلغت‭ ‬الزوج‭ ‬أن‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬مازال‭ ‬مفتوحا‭ ‬ولكن‭ ‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬الزوجة‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬المجموع‭ ‬المطلوب‭!!.. ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬أمره‭ ‬هين‭.. ‬وعادي‭.. ‬ويحصل‭ ‬في‭ ‬أرقى‭ ‬العائلات‭ ‬والجامعات،‭ (‬طبعا‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬بالأمر‭ ‬الهين‭ ‬فلو‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬97%‭ ‬لا‭ ‬تؤهل‭ ‬طالبا‭ ‬للالتحاق‭ ‬بجامعة‭ ‬فمعنى‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬سخاء‭ ‬في‭ ‬تخصيص‭ ‬الدرجات‭ ‬في‭ ‬الامتحانات،‭ ‬وأن‭ ‬فرص‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬مكفولة‭ ‬فقط‭ ‬لمن‭ ‬يحرزون‭ ‬115‭% ‬في‭ ‬الامتحانات‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬وغير‭ ‬معقول‭ ‬او‭ ‬مقبول‭ ‬إطلاقا‭ ‬فهو‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬أحد‭ ‬موظفي‭ ‬الوزارة‭ ‬لزوج‭ ‬الطالبة‭ ‬المتفوقة‭ ‬عندما‭ ‬أبلغه‭ ‬أن‭ ‬زوجته‭ ‬لم‭ ‬تجلس‭ ‬للامتحان‭ ‬في‭ ‬موعده‭ ‬الأصلي‭ ‬بسبب‭ ‬إنجابها‭ ‬لطفل‭. ‬هل‭ ‬تصدق‭ ‬أنه‭ ‬قال‭ ‬للزوج‭: ‬يا‭ ‬أخي‭ ‬ليش‭ ‬تخليها‭ ‬تحمل‭ ‬علشان‭ ‬تولد‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الامتحانات؟‭ ‬أنقل‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬الصحيفة‭ ‬التي‭ ‬استقي‭ ‬منها‭ ‬الخبر،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬موظف‭ ‬طرح‭ ‬مثل‭ ‬ذلك‭ ‬السؤال‭ ‬الوقح‭ ‬فإن‭ ‬الطبيعي‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬معه‭ ‬وبعد‭ ‬ثبوت‭ ‬‮«‬التهمة‮»‬‭ ‬عليه،‭ ‬طرده‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭. ‬متى‭ ‬تحمل‭ ‬زوجتي‭ ‬ومتى‭ ‬تنجب‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يخصك‭ ‬يا‭ ‬قليل‭ ‬الأدب،‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬لوائح‭ ‬وزارات‭ ‬حكومات‭ ‬الكون‭ ‬ولا‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬تقرر‭ ‬لكائن‭ ‬من‭ ‬كان‭ -‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬أرنبا‭ ‬أو‭ ‬قطة‭- ‬متى‭ ‬يحبل‭ ‬ومتى‭ ‬يجهض‭ ‬ومتى‭ ‬ينجب‭! ‬أم‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬الموظف‭ ‬يعلم‭ ‬بوجود‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬اللوائح‭ ‬يقضي‭ ‬بضرورة‭ ‬هجر‭ ‬الطالبات‭ ‬المتزوجات‭ ‬في‭ ‬المضاجع‭ ‬قبل‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الامتحانات؟

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