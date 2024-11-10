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خروج مبكر ومفاجئ لإنتر ميامي وميسي

11/10/2024 7:07:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ميامي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ودع‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ (‬بلاي‭ ‬أوف‭) ‬للدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬أتلانتا‭ ‬يونايتد‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬الفاصلة‭.‬

وكان‭ ‬نادي‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عاماً‭ ‬هو‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ ‬لبلوغ‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬أفضل‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬العادي‭ ‬بصدارته‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬برقم‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬النقاط‭ (‬74‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬أتلانتا‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬فقط‭. ‬وعمَّ‭ ‬صمت‭ ‬رهيب‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬تشايس‭ ‬ستاديوم‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الجماهير‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬تأهل‭ ‬فريقها‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬الى‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

والأكيد‭ ‬أن‭ ‬ميسي‭ ‬وفريقه‭ ‬سيشعران‭ ‬ببعض‭ ‬الندم‭. ‬سدد‭ ‬لاعبو‭ ‬إنتر‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬منافسيهم‭ ‬وقاموا‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬عدد‭ ‬المحاولات‭ ‬المؤطرة‭ ‬على‭ ‬المرمى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سيطرتهم‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭.‬

وحسم‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬البلاي‭ ‬أوف‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬أتلانتا‭ ‬2-1،‭ ‬لكن‭ ‬الأخير‭ ‬رد‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬الثانية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬الثالثة‭ ‬السبت‭.‬

وأكد‭ ‬المدرب‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لإنتر‭ ‬خيراردو‭ ‬‮«‬تاتا‮»‬‭ ‬مارتينو‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬وضع‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬نصابها‭ ‬الصحيح‭ ‬بعد‭ ‬خيبة‭ ‬الأمل‭ ‬هذه،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬أشياء‭ ‬جيدة‭ ‬وسيئة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬إذا‭ ‬عدت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ (‬تشرين‭ ‬لاثاني‭) ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬فستجد‭ ‬بالطبع‭ ‬تقدمًا‭ ‬للنادي،‭ ‬وليس‭ ‬الفريق‭ ‬فقط‭. ‬إذا‭ ‬فكرتم‭ ‬في‭ ‬التوقعات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬لدينا‭ ‬لهذه‭ ‬المباريات،‭ ‬فقد‭ ‬فشلنا‭ ‬بلا‭ ‬شك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬حزينون،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬كذلك‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬طموحات‭ ‬كثيرة‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬الفريق‭ ‬تحقيقها‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬اعتدنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬لكننا‭ ‬فشلنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الشيء‭ ‬الأهم‮»‬‭. ‬ويلتقي‭ ‬أتلانتا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ (‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭) ‬مع‭ ‬أورلاندو،‭ ‬فيما‭ ‬تجمع‭ ‬مباراة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬قطبي‭ ‬نيويورك‭: ‬ريد‭ ‬بولز‭ ‬ونيويورك‭ ‬سيتي‭.‬

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