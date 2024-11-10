خروج مبكر ومفاجئ لإنتر ميامي وميسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ميامي - (أ ف ب): ودع إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل مفاجئ الدور الأول من الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) للدوري الأميركي لكرة القدم بخسارته أمام ضيفه أتلانتا يونايتد 2-3 في المباراة الثالثة الفاصلة.
وكان نادي النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 37 عاماً هو المرشح الأوفر حظاً لبلوغ الدور الثاني، حيث حقق أفضل سجل في الدوري العادي بصدارته المنطقة الشرقية برقم قياسي في عدد النقاط (74)، فيما احتل أتلانتا المركز التاسع فقط. وعمَّ صمت رهيب ملعب «تشايس ستاديوم» حيث كانت الجماهير تأمل في تأهل فريقها في سعيه الى التتويج بلقب بطل الدوري لأول مرة.
والأكيد أن ميسي وفريقه سيشعران ببعض الندم. سدد لاعبو إنتر ما يقرب من ثلاث مرات أكثر من منافسيهم وقاموا بأكثر من ضعف عدد المحاولات المؤطرة على المرمى، بالإضافة إلى سيطرتهم على الكرة إلى حد كبير.
وحسم إنتر ميامي المباراة الاولى في البلاي أوف في صالحه عندما تغلب على أتلانتا 2-1، لكن الأخير رد بالنتيجة ذاتها في الثانية، قبل أن يحسم الثالثة السبت.
وأكد المدرب الارجنتيني لإنتر خيراردو «تاتا» مارتينو عقب المباراة أنه سيكون من الضروري وضع الأمور في نصابها الصحيح بعد خيبة الأمل هذه، وقال «كانت هناك أشياء جيدة وسيئة هذا الموسم. إذا عدت إلى ما كنا عليه في (تشرين لاثاني) نوفمبر من العام الماضي، فستجد بالطبع تقدمًا للنادي، وليس الفريق فقط. إذا فكرتم في التوقعات التي كانت لدينا لهذه المباريات، فقد فشلنا بلا شك».
وأضاف «اللاعبون حزينون، كما يجب أن يكونوا كذلك عندما تكون هناك طموحات كثيرة ولا يستطيع الفريق تحقيقها. في هذا الجزء الأخير من العام اعتدنا على تحقيق أهدافنا لكننا فشلنا في تحقيق الشيء الأهم». ويلتقي أتلانتا في نصف نهائي المنطقة الشرقية (ربع نهائي الدوري) مع أورلاندو، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين قطبي نيويورك: ريد بولز ونيويورك سيتي.
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