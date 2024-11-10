رئيس هيئة الأركان السعودي يزور إيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طهران - (أ ف ب): التقى رئيس هيئة أركان الجيش السعودي الفريق الأول فياض الرويلي مسؤولين إيرانيين في طهران أمس في إطار زيارة نادرة لضابط عسكري سعودي كبير لإيران، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).
وقالت الوكالة إن الرويلي تحدث مع نظيره اللواء محمد باقري في مقر القوات المسلحة الإيرانية في طهران.
وأضافت «إرنا» أن «تطوير الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي من بين المواضيع الرئيسية لهذا الاجتماع».
وخلال هذا اللقاء، أكد اللواء باقري «زيادة مستوى التعاون في مجالات الدفاع» بين البلدين، بحسب وكالة فارس للأنباء.
وأضاف «نريد أن تشارك البحرية السعودية في تدريبات بحرية إيرانية العام المقبل بوحدات عائمة أو كمراقبين»، بحسب المصدر نفسه.
ووفق وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية، أعلن باقري في نهاية نوفمبر 2023 أن بلاده «مستعدة لتعزيز العلاقات العسكرية» مع الرياض، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.
وفي أكتوبر، أعلنت السعودية أنها أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع القوات البحرية الإيرانية ودول أخرى في بحر العرب.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أنه من المتوقع أيضا أن يصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين كبار.
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