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رئيس هيئة الأركان السعودي يزور إيران

11/10/2024 7:07:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬السعودي‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬فياض‭ ‬الرويلي‭ ‬مسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارة‭ ‬نادرة‭ ‬لضابط‭ ‬عسكري‭ ‬سعودي‭ ‬كبير‭ ‬لإيران،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ (‬إرنا‭). ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬الرويلي‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬باقري‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬طهران‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تطوير‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الدفاعية‭ ‬وتوسيع‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المواضيع‭ ‬الرئيسية‭ ‬لهذا‭ ‬الاجتماع‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬اللواء‭ ‬باقري‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الدفاع‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬فارس‭ ‬للأنباء‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬البحرية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬بحرية‭ ‬إيرانية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بوحدات‭ ‬عائمة‭ ‬أو‭ ‬كمراقبين‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭.

ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرسمية،‭ ‬أعلن‭ ‬باقري‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬مستعدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الرياض،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭. ‬

وفي‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬أنها‭ ‬أجرت‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬العرب‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الإيرانية‭ ‬للأنباء‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العراقي‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬كبار‭.‬

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