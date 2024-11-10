رئيس وزراء ماليزيا: يجب طرد الاحتلال الاسرائيلي من الامم المتحدة لانتهاكاته القرارات الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 10 - 11 (كونا) -- قال رئيس وزراء ماليزيا انور ابراهيم اليوم الاحد انه يجب طرد الاحتلال الاسرائيلي من الامم المتحدة لمواصلته ارتكاب جرائم الابادة الجماعية في قطاع غزة ورفضه السماح بدخول المساعدات الانسانية الفلسطينيين.
واضاف ابراهيم في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقب مباحثات ثنائية في القاهرة "حينما ترفض دولة الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فإن الخيار الوحيد هو طردها من المنظمة الدولية وهذا الموقف الذي يجب أن ننظر فيه".
واعرب عن درايته التامة لمدى التعقيد الذي وصل اليه الموقف في المنطقة معربا عن قناعته باولوية ايقاف اطلاق النار وإحلال السلام.
واشاد بهذا الصدد بدعم مصر لاهالي غزة ومساعيها لادخال المساعدات الانسانية الى القطاع مبينا تقديره للدور المصري لانهاء الازمة في المنطقة.
وتابع ان ادخال المساعدات الى غزة "أمر ليس سهلا" مضيفا ان الرئيس السيسي تدخل من أجل إدخال المساعدات ودعم الشعب الفلسطيني في غزة.
واكد ان مصر جهة فعالة أساسية وصوتا مهما في المنطقة والقارة الأفريقية ومن المهم في هذا الاطار تطوير التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات في الفترة المقبلة.
واعرب شكره لدعم مصر طلب انضمام ماليزيا الى تجمع بريكس داعيا الى استكشاف فرص جديدة للتعاون بين البلدين لاسيما في مجالات الطاقة والتحول الرقمي.
واشار الى وجود تعاون حقيقي بين البلدين في المحافل الدولية والاقليمية خصوصا على صعيد تجمع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
بدوره جدد الرئيس السيسي التأكيد على أن لا حل لإنهاء الأزمات في منطقة الشرق الاوسط إلا وفق مبدأ الدولتين مشددا على توافق مصر وماليزيا على أهمية إيجاد حلول للصراعات في المنطقة لاستعادة الاستقرار.
وقال السيسي انه بحث مع إبراهيم خلال مباحثاتهما أهمية بذل الجهود لايقاف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع اضافة الى سبل التعاون الثنائي لحل الصراعات في السودان وليبيا وسوريا ولبنان معتبرا ان من شأن إنهاء هذه الصراعات عودة الاستقرار والامن في المنطقة والعالم اجمع.
ولفت الى أهمية تطوير العلاقات بين مصر وماليزيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في المجالات كافة موجها بهذا الصدد التهنئة على مرور 65 عاما على اقامة العلاقات بين البلدين.
واوضح ان ثمة تفاهما كبيرا بين مصر وماليزيا بشأن ضرورة تطوير التعاون الثنائي بخاصة في القضايا التي من شأنها انهاء الازمات واستعادة الاستقرار في المنطقة.
واشار الى امكانية دخول البلدين في شراكة وتعاون في مجال صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتبادل الثقافي لافتا الى دور الأزهر الشريف في تعليم الدارسين من ماليزيا.
وكان رئيس الوزراء الماليزي انور ابراهيم بدأ زيارة رسمية الى مصر يوم أمس السبت على راس وفد رسمي رفيع المستوى بمناسبة الذكرى ال65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. (النهاية)
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