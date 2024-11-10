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رئيس وزراء ماليزيا: يجب طرد الاحتلال الاسرائيلي من الامم المتحدة لانتهاكاته القرارات الدولية

11/10/2024 2:38:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 11 (كونا) -- قال رئيس وزراء ماليزيا انور ابراهيم اليوم الاحد انه يجب طرد الاحتلال الاسرائيلي من الامم المتحدة لمواصلته ارتكاب جرائم الابادة الجماعية في قطاع غزة ورفضه السماح بدخول المساعدات الانسانية الفلسطينيين.

واضاف ابراهيم في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقب مباحثات ثنائية في القاهرة "حينما ترفض دولة الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فإن الخيار الوحيد هو طردها من المنظمة الدولية وهذا الموقف الذي يجب أن ننظر فيه".

واعرب عن درايته التامة لمدى التعقيد الذي وصل اليه الموقف في المنطقة معربا عن قناعته باولوية ايقاف اطلاق النار وإحلال السلام.

واشاد بهذا الصدد بدعم مصر لاهالي غزة ومساعيها لادخال المساعدات الانسانية الى القطاع مبينا تقديره للدور المصري لانهاء الازمة في المنطقة.


وتابع ان ادخال المساعدات الى غزة "أمر ليس سهلا" مضيفا ان الرئيس السيسي تدخل من أجل إدخال المساعدات ودعم الشعب الفلسطيني في غزة.


واكد ان مصر جهة فعالة أساسية وصوتا مهما في المنطقة والقارة الأفريقية ومن المهم في هذا الاطار تطوير التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات في الفترة المقبلة.


واعرب شكره لدعم مصر طلب انضمام ماليزيا الى تجمع بريكس داعيا الى استكشاف فرص جديدة للتعاون بين البلدين لاسيما في مجالات الطاقة والتحول الرقمي.


واشار الى وجود تعاون حقيقي بين البلدين في المحافل الدولية والاقليمية خصوصا على صعيد تجمع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).


بدوره جدد الرئيس السيسي التأكيد على أن لا حل لإنهاء الأزمات في منطقة الشرق الاوسط إلا وفق مبدأ الدولتين مشددا على توافق مصر وماليزيا على أهمية إيجاد حلول للصراعات في المنطقة لاستعادة الاستقرار.


وقال السيسي انه بحث مع إبراهيم خلال مباحثاتهما أهمية بذل الجهود لايقاف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع اضافة الى سبل التعاون الثنائي لحل الصراعات في السودان وليبيا وسوريا ولبنان معتبرا ان من شأن إنهاء هذه الصراعات عودة الاستقرار والامن في المنطقة والعالم اجمع.


ولفت الى أهمية تطوير العلاقات بين مصر وماليزيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في المجالات كافة موجها بهذا الصدد التهنئة على مرور 65 عاما على اقامة العلاقات بين البلدين.


واوضح ان ثمة تفاهما كبيرا بين مصر وماليزيا بشأن ضرورة تطوير التعاون الثنائي بخاصة في القضايا التي من شأنها انهاء الازمات واستعادة الاستقرار في المنطقة.


واشار الى امكانية دخول البلدين في شراكة وتعاون في مجال صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتبادل الثقافي لافتا الى دور الأزهر الشريف في تعليم الدارسين من ماليزيا.


وكان رئيس الوزراء الماليزي انور ابراهيم بدأ زيارة رسمية الى مصر يوم أمس السبت على راس وفد رسمي رفيع المستوى بمناسبة الذكرى ال65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. (النهاية)
م م / ف ا س




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